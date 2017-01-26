رئيس بلدية الشبحة والمجلس البلدي يقومان بجولة على مركز الهجمية

استقبل رئيس مركز الهجميه التابعة لمحافظة أملج طايل بن عوده ابن غنيم رئيس بلدية الشبحه سعيد السعيد ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن مسلم الحبيشي واعضاء المجلس وذلك اثناء قيامهم بجولة تفقديه لمركز الهجميه والقرى التابعه استمعوا خلالها للمواطنين فى مطالبهم وكان ابرز المطالب حديقه عامه وملعب كرة قدم وسفلتت الشوارع الرئسيه للقرية وصيانة مصلى العيد ووضع المسطحات الخضراء التجميليه فيما وعد رئيس البلديه ورئيس المجلس البلدي بالشبحه بالاهتمام بهذه المطالب والعمل على وضعها على ارض الواقع .