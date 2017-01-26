 رئيس بلدية الشبحة والمجلس البلدي يقومان بجولة على مركز الهجمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس بلدية الشبحة والمجلس البلدي يقومان بجولة على مركز الهجمية

رئيس بلدية الشبحة والمجلس البلدي يقومان بجولة على مركز الهجمية
المناطق - أملج - فايز السميري
استقبل رئيس مركز الهجميه التابعة لمحافظة أملج طايل بن عوده ابن غنيم رئيس بلدية الشبحه سعيد السعيد ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن مسلم الحبيشي واعضاء المجلس وذلك اثناء قيامهم بجولة تفقديه لمركز الهجميه والقرى التابعه  استمعوا خلالها  للمواطنين فى مطالبهم وكان ابرز المطالب حديقه عامه وملعب كرة قدم وسفلتت الشوارع الرئسيه للقرية وصيانة مصلى العيد ووضع المسطحات الخضراء التجميليه فيما وعد رئيس البلديه ورئيس المجلس البلدي بالشبحه بالاهتمام بهذه المطالب والعمل على وضعها على ارض الواقع .

 

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