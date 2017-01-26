 مجلس جامعة الملك سعود يوافق على تغيير مسمى التحضيرية الى عمادة السنة الاولى المشتركة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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مجلس جامعة الملك سعود يوافق على تغيير مسمى التحضيرية الى عمادة السنة الاولى المشتركة

مجلس جامعة الملك سعود يوافق على تغيير مسمى التحضيرية الى عمادة السنة الاولى المشتركة
المناطق - محمد آل طاوي
أعلن عميد عمادة السنة الاولى المشتركة بجامعة الملك سعود الدكتور نامي الجهني عن صدور موافقة مجلس جامعة الملك سعود على المسمى الجديد للعمادة بدلا عن المسمى السابق “السنة التحضيرية” و قال الجهني ان العمادة سوف تخرج العام القادم بثوب جديد و متطور من خلال اضافة بعض المواد الدراسية و تطوير مواد اخرى و دمج بعض المواد و قال الجهني ان هناك عمل مستمر بين عمادة السنة الأولى المشتركة و بقية كليات الجامعة بإشراف مباشر من  وكالة الجامعة للشؤون التعليمية و الأكاديمية لتطوير المقرارات الدراسية
وأكد الجهني ان العمادة  جزء من الخط الدراسية للطالب و تحتسب في المعدل التراكمي و تقدم للطالب العديد من المعارف و المهارات التي تعينه على التميز في دراسته الجامعية.
وطمأن الجهني  الطلاب و الطالبات المنتضمين في الدراسة هذا العام و قال انه لن يكون هناك اَي تأثير على الطلاب و الطالبات الدارسين هذا العام
وثمن الجهني ما تحظى به التحضيرية من دعم و اهتمام من معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر و من سعادة وكلاء الجامعة.
و اشاد الجهني بالمستوى المتميز لأبناءه طلاب السنة الاولى المشتركة في كافة الجوانب التعليمية و غيرها من الانشطة المصاحبة.

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