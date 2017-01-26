 “تعليم محايل” يحقق نسبة 100% في إنجاز أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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“تعليم محايل” يحقق نسبة 100% في إنجاز أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول

“تعليم محايل” يحقق نسبة 100% في إنجاز أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول
المناطق - محايل - محمد آل طاوي

حققت الإدارة نسبة 100% في أعمال التصحيح والرصد في المرحلتين المتوسطة والثانوية وإدخال المهارات في المرحلة الابتدائية .

هذا  وقد قدم سعادة مدير التعليم الأستاذ منصور بن عبد الله آل شريم شكره للمساعد والمساعدة للشئون التعليمية والمساعد للشئون المدرسية ولمدير ومديرة الاختبارات وللمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في جميع المدارس.
من جانب آخر ذكر مدير الاختبارات والقبول الأستاذ محمد طالع الراجح أن هذا الإنجاز تحقق بتوفيق الله تعالى ثم بدعم المدير ومساعديه وتعاون الجميع في الإدارة والمدارس.
حيث شكلت لجنة مركزية للاختبارات برئاسة سعادة المدير وتم إنشاء رابط إلكتروني لرفع تقرير يومي من المدارس إلى اللجنة المركزية للاختبارات ،  وأعدت الخطط لمتابعة المشرفين والمشرفات للاختبارات في المدارس، مما ساعد على سرعة الانجاز ودقة العمل .

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