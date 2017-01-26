 حرس الحدود بتبوك يستعد لاستقبال زوار الشواطئ بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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حرس الحدود بتبوك يستعد لاستقبال زوار الشواطئ بالمنطقة

حرس الحدود بتبوك يستعد لاستقبال زوار الشواطئ بالمنطقة
المناطق - تبوك
في ظل استعدادات حرس الحدود لاستقبال المتنزهين أثناء إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، سخّرت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك إمكانياتها كافة لاستقبال مرتادي الشواطئ خلال إجازة منتصف العام الدراسي لعام 1438هـ.
وأوضح قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء محمد بن سليمان الصقير أنه تم تجهيز فرق إنقاذ ساحلي مجهزه بالكامل تعمل على مدار الساعة في جميع المواقع ألصالحه للسباحة بالإضافة إلى تجهيز وسائط الإنقاذ البحري المخصصة للبحث والإنقاذ ، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من السباحة بالمواقع التي يحظر السباحة فيها نظراً لخطورتها ، مشيرا إلى وضع لوحات تحذيريه لهذه المناطق الخطرة بالإضافة إلى توزيع المطويات التوعوية التي توضح أماكن السباحة والغوص والأماكن الخطرة.
وحذر الصقير, بعدم ترك الأطفال بدون مراقبة ومتابعة, وعدم استخدام لساتك النفخ لخطورتها وعدم السيطرة عليها في عرض البحر .
وأكد اللواء الصقير على ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك من دعم واهتمام كبير بهذه الشواطئ وتأكيد سموه بتقديم كافة الخدمات للزوار حتى يقضوا أوقات ممتعه على هذه الشواطئ الجميلة التي تزخر بها سواحل منطقة تبوك .

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