مدرب الاتفاق يؤكد: استفدنا من التوقف وسنظهر بمستوى مختلف أمام الهلال

أكد مدرب الاتفاق الإسباني خوان جاريدو على صعوبة مواجهة فريقه أمام الهلال الذي سيلتقيه على ملعب الأمير محمد بن فهد بعد غد السبت في الجولة الـ 16 من (دوري جميل) للمحترفين.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي حضره اليوم (الخميس) إلى جانب مهاجم الفريق البوليفي جاهماني دوك: “صعوبة المباراة تكمن في كونها تجمعنا بمنافس شرس ونتمنى حضور الجماهير الاتفاقية بكثافة لدعم الفريق لأنها ورقة قوة من أوراقنا”.

وأضاف: “بعد التوقف سنظهر بمستوى مختلف وأفضل مما كنا عليه، لأننا استفدنا كثيراً من التدريبات والمباراة الودية التي لعبناها أمام غلطة سراي التركي، وقد دعمنا الفريق باللاعبين دوك وكاليخون، وأتمنى أن يكون أثرهما لافتاً”.

من جهته قال المهاجم البوليفي دوك أنه يتطلع لتقديم مستوى فني مع إطلالته الأولى مع الفريق، لافتاً إلى أن المهمة صعبة كونها ستكون أمام الفريق المتصدر.

وقال: “‏استعداداتنا كانت مميزة، وشخصياً وجدت لاعبي ⁧‫الاتفاق‬⁩ على مستوى عالٍ من الإحترافية والأداء الجيد، وهذا سيساعدني كثيراً”.

من جهة ثانية رفع جاريدو مستوى تحضيرات فريقه من خلال المناورة التي أداها الفريق صباح اليوم على ملعب المباراة، حيث نفذ من خلالها الطريقة والخطة التي سيعتمدها في المباراة.