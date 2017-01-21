برلمان الكويت يقر تجنيس “البدون” خلال أسبوع

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي، الخميس (26 يناير 2017)، تعديلات قانوني الجنسية والانتخاب (المواطنة)، الذي يسمح بتجنيس عدة آلاف من المقيمين في البلاد لفترة طويلة بلا جنسية (البدون).

وصرح رئيس اللجنة، النائب عسكر العنزي، بأن التعديلات تشمل 4 آلاف من فئة البدون، وسيتم إقرارها الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي القضاء اعتذروا عن عدم حضور الاجتماع، وطالبوا تأجيله بداعي تأخر تقديم الدعوة لهُم، وفقًا لصحف محلية.

جدير بالذكر أن البدون هم فئة من سكان الكويت، لا تحمل أي جنسية، ومعظمهم كانوا يخدمون في الجيش والشرطة قبل الغزو العراقي عام 1990، وبلغ تعدادهم قبل 1990 نحو 250 ألفًا، وانخفض العدد إلى النصف تقريبًا بعد تحرير الكويت في 1991.