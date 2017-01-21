 وكالة البعثات : فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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وكالة البعثات : فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية

وكالة البعثات : فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية
المناطق _الرياض

تعلن وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون البعثات بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية، ابتداء من يوم الخميس ٢٨ ربيع الآخر 1438هـ الموافق ٢٦ يناير 2017م وحتى غرة جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 28 فبراير 2017م.
وذلك  على موقع الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا من خلال ايقونة “البرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية” على الرابط الآتي: http://fr.moe.gov.sa

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