وكالة البعثات : فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية

تعلن وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون البعثات بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية، ابتداء من يوم الخميس ٢٨ ربيع الآخر 1438هـ الموافق ٢٦ يناير 2017م وحتى غرة جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 28 فبراير 2017م.

وذلك على موقع الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا من خلال ايقونة “البرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية” على الرابط الآتي: http://fr.moe.gov.sa