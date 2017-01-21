 اميرا المنطقة والسياحة يدشنان مهرجان تاريخية ينبع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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اميرا المنطقة والسياحة يدشنان مهرجان تاريخية ينبع

اميرا المنطقة والسياحة يدشنان مهرجان تاريخية ينبع
المناطق - ينبع

دشن صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة المدينة المنورة والامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مهرجان تاريخية ينبع ، بحضور محافظ ينبع المهندس مساعد السليم  ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة سامر العنيني ولفيف من مديري الادارات الحكومية واعيان المحافظة.
وافتتح اصحاب السمو معرض الصور التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز الذي نظمته دارة الملك عبدالعزيز الى جانب الصور والوثائق التاريخية عن منطقة المدينة المنورة ،وقام سموه بجولة في ارجاء موقع المهرجان وافتتح سوق الليل كأول سوق نسائي على مستوى المملكة ،كما شهد عددا من عروض فرقة الفنون الشعبية واستمع لشرح مفصل عن فعاليات المهرجان ،وتم خلال حفل التدشين تكريم الشركاء المساهمين في مشروع تطوير حي الصور والداعمين.
وتتضمن فعاليات المهرجان والتي تستمر حتى الخامس من جمادي الاول،عددا من الفعاليات كمركاز التاريخية الذي يستضيف عددا من المشاهير والادباء ، كما تتضمن الفعاليات على عروض للفلاي بورد وعروض فرقة الفنون الشعبية الى جانب خيمة الصقارة بما تحتويه من معرض وصور،بالاضافة للملتقى النسائي الذي يتضمن على العديد من ورش العمل والدورات واللقاءات الفنية والادبية لشاعرات الوطن ومشاهير ، وغيرها من الفعاليات المتنوعة .

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