الجبرين: غدًا انطلاق فعاليات يوم اليتيم العربي بحائل

كشف مدير فعاليات يوم اليتيم العربي بمنطقة حائل عبدالله بن مرضي الجبرين أنه سيتم توزيع هدايا للحضور في فعالية (فرحتهم ثمار عطائكم) التي تنطلق غدًا الجمعة 29 ربيع الآخر 1438هـ، في جراند مول حائل بعد صلاة المغرب.

وبيَّن الجبرين أن الفعاليات تبدأ بفعالية الرسم على الوجه للأطفال، والترحيب بالحضور في خيمة الضيافة، حتى تنطلق بعد صلاة العشاء فعالية المسرح بحضور نجم برنامج زد رصيدك محمد الفهيد، وسيتم تسليم الهدايا للحضور في اليوم الأول، فيما ستكون هنالك فعاليات لليوم الثانية بحضور نجم برنامج زد رصيدك عبدالرحمن المالكي.

وأكد الجبرين عن انطلاق مسابقة جمعية رفاق الخيرية لرعاية الأيتام وإعلانها عن جوائز هواتف ذكية حديثة الطراز للمشاركين ضمن فعالية فرحتهم ثمار عطائكم عبر حساب الجمعية بموقع “تويتر” (@aytamhail)، وبرعاية الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبيكم” كراعي رسمي، وشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري كراعي الاستضافة، والضبيان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية كراعي مشارك.