  5384 مراجع لمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خلال الربع الأول للعام الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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 5384 مراجع لمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خلال الربع الأول للعام الحالي

 5384 مراجع لمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خلال الربع الأول للعام الحالي
المناطق - جازان

قدّم مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خدماته خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ  لعدد 5384 مراجع بمختلف أقسام المستشفى.
وبحسب التقرير الربع السنوي الأول للمستشفى فقد إستقبل قسم الطوارئ  4366  حالة, فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية خلال نفس الفترة  1018  مراجع , و 262  حالة بقسم التنويم، كما  بلغ عدد حالات المراجعة لقسم الخدمة الإجتماعية 1549 مراجع وعدد الوصفات الدوائية في صيدلية المستشفى 14282 وصفة دوائية و 22396 عينة مخبرية بقسم المختبر و116 مراجع لقسم الأشعة بالمستشفى .
ويحرص  المستشفى بشكل يومي على توفير إحتياجات المراجعين والعمل  لتوفير الكادر الطبي المختص في مجال الطب النفسي وتطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى.

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