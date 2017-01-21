 #شتاء_جازان_صحة أول تواجد لصحة جازان في المهرجان الشتوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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#شتاء_جازان_صحة أول تواجد لصحة جازان في المهرجان الشتوي

#شتاء_جازان_صحة أول تواجد لصحة جازان في المهرجان الشتوي
المناطق - جازان

تفعيلاً للدور المجتمعي لوزارة الصحة ، وانطلاقاً من الدور الذي يلعبه مهرجان جازان الشتوي في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال البرامج والفعاليات التي ينفذها ، تتواجد صحة جازان ضمن هذه الفعاليات بخيمة توعوية متكاملة تقدم من خلالها خمسة محاور أساسية ( وعي صحي – كشف وقائي – مشورة طوعية – عيادات استشارية – تبرع بالدم ).

وتشارك صحة جازان لأول مرة بعيادات استشارية  وتضم ( عيادة أسنان – عيادة بصريات – عيادة الأمراض المزمنة – عيادة الصحة النفسية – عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي – عيادة التدخين) ، كما تشارك بعدد ١٤ ركن توعوي تضم ( ركن السكري – النشاط البدني – السمنة – التدريب على الاسعافات الاولية – التوعية بالأمراض المنقولة بواسطة البعوض – التوعية بمرض الكورونا – ركن الضمان الصحي – الغذاء الصحي – التوعية بمرض الكوليرا – التعريف بخدمات الطب المنزلي – الانفلونزا الموسمية – التعريف بخدمات حقوق المرضى – التعريف بخدمة ٩٣٧ )

ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي الصحي للزوار وإيجاد خدمات طبية نوعية في مقر القرية التراثية التي تحتضن أبرز فعاليات المهرجان الشتوي

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