بالفيديو: مهاجم النصر يتحوّل إلى حارس مرمى أمام القادسية

تولى المهاجم محمد السهلاوي لمركز حراسة مرمى فريقه النصر خلال مواجهة القادسية في الجولة الـ 16 من الدوري السعودي.

وأُصيب الحارس حسين شيعان في الدقيق 62 من المباراة، وكان مدرب النصر زوران ماميتش قد استنفد تبديلاته الثلاثة.

ليضطر ماميتش لإخراج الحارس شيعان ووضع السهلاوي في مركز حراسة المرمى.

وكان السهلاوي سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 13 من المباراة.

والغريب أن القادسية لم ينجح في تسجيل الأهداف على السهلاوي لتنتهي المباراة بخسارة الصر 3/2.

وتجمد رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ارتفع رصيد القادسية، إلى 16 نقطة في المركز التاسع.