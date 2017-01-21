 بالفيديو: مهاجم النصر يتحوّل إلى حارس مرمى أمام القادسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو: مهاجم النصر يتحوّل إلى حارس مرمى أمام القادسية

المناطق _الرياض

تولى المهاجم محمد السهلاوي لمركز حراسة مرمى فريقه النصر خلال مواجهة القادسية في الجولة الـ 16 من الدوري السعودي.

وأُصيب الحارس حسين شيعان في الدقيق 62 من المباراة، وكان مدرب النصر زوران ماميتش قد استنفد تبديلاته الثلاثة.

ليضطر ماميتش لإخراج الحارس شيعان ووضع السهلاوي في مركز حراسة المرمى.

وكان السهلاوي سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 13 من المباراة.

والغريب أن القادسية لم ينجح في تسجيل الأهداف على السهلاوي لتنتهي المباراة بخسارة الصر 3/2.

وتجمد رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ارتفع رصيد القادسية، إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

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