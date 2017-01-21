 حذَّر من مخطط إيراني لتشييع إفريقيا :”البشير” يغادر الرياض باتجاه المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حذَّر من مخطط إيراني لتشييع إفريقيا :”البشير” يغادر الرياض باتجاه المدينة المنورة قائد قوات الأمن الخاصة: “وطن87” سينفذ فرضيات تحاكي مخاطر الجماعات الإرهابية بالفيديو: مهاجم النصر يتحوّل إلى حارس مرمى أمام القادسية #شتاء_جازان_صحة أول تواجد لصحة جازان في المهرجان الشتوي “النمر”: جهاز قياس “الضغط” بالمعصم لا يعطي قراءة صحيحة  5384 مراجع لمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خلال الربع الأول للعام الحالي الجبرين: غدًا انطلاق فعاليات يوم اليتيم العربي بحائل بالصور.. أربعينية في العرضيات تبدع في أعمال الخياطة وتدعم الفتيات اميرا المنطقة والسياحة يدشنان مهرجان تاريخية ينبع وكالة البعثات : فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية سابك تنظم يوماً ترفيهياً لمنسوبي مركز التأهيل الشامل في ينبع منتدى إعلام  صديق للطفولة يوصي بإدماج حقوق الطفل ضمن المناهج وتفعيل قوانين الحماية
عاجل | وكالة البعثات : فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية

حذَّر من مخطط إيراني لتشييع إفريقيا :”البشير” يغادر الرياض باتجاه المدينة المنورة

حذَّر من مخطط إيراني لتشييع إفريقيا :”البشير” يغادر الرياض باتجاه المدينة المنورة
المناطق _الرياض

غادر رئيس جمهورية السودان، عمر حسن البشير، الرياض، الخميس (26 يناير 2017)، متوجها إلى المدينة المنورة.

وكان في وداع الرئيس السوداني في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط٬ وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير السودان لدى المملكة، عبدالباسط بدوي السنوسي٬ ومندوب عن المراسم الملكية.

وجاءت زيارة الرئيس السوداني للمملكة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفعا جزئيا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وكان البشير قد حذر من مخطط إيراني يهدف إلى نشر فتن طائفية في القارة الإفريقية من خلال نشر التعليم واستقطاب الأفارقة عبر البعثات التعليمية.

ونوّه الرئيس السوداني، في حديث لقناة الإخبارية، إلى أن أغلب المسلمين في القارة يعانون الجهل والاستضعاف، مشيرا إلى أن إيران تمكنت من جذب نحو 5 ملايين نيجيري إليها.

وأشار البشير إلى أن بلاده قابلت المخطط الإيراني بزيادة الفرص التعليمية للطلاب في القارة وقبولهم في جامعة “إفريقيا” في السودان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>