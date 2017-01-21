حذَّر من مخطط إيراني لتشييع إفريقيا :”البشير” يغادر الرياض باتجاه المدينة المنورة

غادر رئيس جمهورية السودان، عمر حسن البشير، الرياض، الخميس (26 يناير 2017)، متوجها إلى المدينة المنورة.

وكان في وداع الرئيس السوداني في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط٬ وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير السودان لدى المملكة، عبدالباسط بدوي السنوسي٬ ومندوب عن المراسم الملكية.

وجاءت زيارة الرئيس السوداني للمملكة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفعا جزئيا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وكان البشير قد حذر من مخطط إيراني يهدف إلى نشر فتن طائفية في القارة الإفريقية من خلال نشر التعليم واستقطاب الأفارقة عبر البعثات التعليمية.

ونوّه الرئيس السوداني، في حديث لقناة الإخبارية، إلى أن أغلب المسلمين في القارة يعانون الجهل والاستضعاف، مشيرا إلى أن إيران تمكنت من جذب نحو 5 ملايين نيجيري إليها.

وأشار البشير إلى أن بلاده قابلت المخطط الإيراني بزيادة الفرص التعليمية للطلاب في القارة وقبولهم في جامعة “إفريقيا” في السودان.