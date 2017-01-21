اختتام مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي غداً

تختتم غدًا منافسات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته الرابعة الذي امتد لثلاثة أيام بمشاركة 260 جوادًا يمثلون 15 دولة . وشهدت منافسات المهرجان تواجد نخبة جياد العالم التي تنافست على أعلى تنصيف لبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة “تايتل شو” قمة عروض الجمال. وكانت منافسات اليوم الثاني من المهرجان قد افتتحت بتصفيات فئة الأمهار أعمار سنتين، وظفر من خلالها المهر قابل عذبه لمربط عذبه بالمركز الأول، وحل ثانياً المهر أوس ابولو للمالك فيصل علي عبدالله، وجاء في المركز الثالث المهر سفير المشعلية لمربط المشعلية، وقام سعادة الشيخ أحمد الخالد الصباح بتتويج الفائزين في هذه الفئة . وفي الفئة المخصصة لأمهار عمر ثلاث سنوات، نال المهر فهد التنهاة لمربط التنهاة المركز الأول، وحل ثانياً المهر زعيم العناية لمربط عناية، وجاء في المركز الثالث ع ج بتال لمربط عجمان دولة الإمارات العربية المتحدة، وقام محمد بن دليم العطاوي بتتويج الملاك الفائزين في هذا الشوط . وفي فئة الأفراس أعمار من 4-6 سنوات توجت الفرس كوريا اي ايه لمربط المعود بالمركز الأول، وحلت الفرس ع ج سيده لمربط عجمان دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، وظفرت الفرس فجر الشمال لمربط الشمال بالمركز الثالث، وقام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي بتتويج الملاك الفائزين في هذه الفئة. ونالت الفرس او اف دبليو انا لمربط الراجحية المركز الأول في تصفيات الأفراس من 7-9 سنوات، وحلت الفرس استفانا دبليو لمربط التنهاة في المركز الثاني، وظفرت الفرس مهايا ل ن ج لمربط اللنجاوي بالمركز الثالث، وقام مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالغني الفضل بتكريم الفائزين في هذا الشوط . وفي تصفيات الفئة الأخيرة للأفراس أعمار 10 سنوات وما فوق، نالت الفرس نورما لمربط المعود المركز الأول حيث حققت أعلى رقم في التصفيات بعد أن جمعت 94،20 نقطة، وحلت الفرس وكرا لمربط المعود في المركز الثاني، وجاءت الفرس أبها بالما لمربط المحمدية في المركز الثالث، وقام خالد السيد بتكريم الفائزين في هذه الفئة. واختتمت التصفيات بإقامة فئة الفحول أعمار 4-6، وظفر من خلالها الحصان منصور الجلوية لمربط السلام بالمركز الأول، وحل ثانياً بروشيا ام اي لمربط الأصول، وحل ثالثاً الفحل ع ج مارزان لمربط عجمان دولة الإمارات العربية المتحدة، وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالاله بن سلطان بن عبدالعزيز بتكريم الملاك الفائزين في هذا الشوط .

وفي التصفيات الثانية لفئة الفحول أعمار 7-9، نال الحصان اميرالد جي لمربط المعود المركز الأول، وظفر الفحل تي اف كلرس لمربط شازن بالمركز الثاني، وحل الفحل حسان الشرف لمربط الجوزاء في المركز الثالث، وقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن سلطان بتتويج الفائزين في هذا الشوط. وفي آخر تصفيات الفحول أعمار 10 سنوات ومافوق ظفر الفحل قيرلان بي لمربط الوشم بالمركز الأول، وحل في المركز الثاني الحصان ممفيس 27 لمربط عجمان دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء ثالثاً ديزايند لمربط عناية في المرتبة الثالثة، وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز بتكريم الملاك الفائزين في هذه الفئة. وكانت بطولة الخيل السعودية الأصل والمنشأ قد أقيمت أمس، حيث افتتحت المسابقة بفئة المهرات عمر ثلاث سنوات، ونالت من خلالها المهرة شاهرة عذبه لمربط عذبه المركز الأول، ونالت المهرة نجلاء الجزيرة المركز الثاني لتركي الشيباني، وجاءت المهرة حمدانة العزيزية في المركز الثالث، وقام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بتكريم الفائزين في هذا الشوط. وفي فئة الأمهار عمر ثلاث سنوات، ظفر المهر سلطان عذبه لمربط عذبه بالمركز الأول، ونال المهر غطاس العوجاء لمربط العوجاء المركز الثاني، وسار المهر عزيز العوجاء من مربط العوجاء على نفس النهج بعد أن ظفر بالمركز الثالث، وقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتكريم الفائزين في هذه الفئة. وفي الفئة الثالثة المخصصة للأفراس أعمار أربع سنوات وأكبر، نالت الفرس جوهرة عذبه لمربط عذبه المركز الأول، وحلت في المرتبة الثانية الفرس عفيسة لمربط عذبه بعد منافسة قوية مع الفرس الماجدة لمربط العارض، حيث قرر الحكام إعادتهم لجولة ثانية قبل أن تظفر الفرس عفيسة بالمركز الثاني، وتوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن سلطان الملاك الفائزين في هذا الشوط. وواصل مربط عذبه سيطرته على ألقاب بطولة الخيل السعودية بعد أن توج الفحل خريسان بآخر ألقاب بطولة الخيل السعودية الأصل والمنشأ فحول أعمار أربع سنوات وأكبر، وحل ثانياً الحصان ليث ديراب لمربط العارض، وجاء الفحل فهد عذبه لمربط عذبه في المرتبة الثالثة، وقام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بتتويج الفائزين في هذه الفئة .