 آل ردة يحتفلون بزواج الشابين ” حمد وسيف “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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آل ردة يحتفلون بزواج الشابين ” حمد وسيف “

آل ردة يحتفلون بزواج الشابين ” حمد وسيف “
المناطق _عادل الزهراني
احتفلت  أسرة آل ردة بمدينة الطائف بزواج الشابان حمد سلطان ردة الشهيب وسيف فهد ردة الشهيب، في قاعة السلام ، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين .

وبدأ الحفل باستقبال الضيوف وبعدها الحفل الخطابي وكان بداية آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة وعظية دينية وتلاها كلمة لشيخ القبيلة .

بينما توالت القصائد الشعرية بهذه المناسبة وبعدها أوبريت من كلمات الشيخ فواز ردة الشهيب وأداء المنشد عبدالله بن مستور الثبيتي ثم أوبريت للشاعر سعيد الشهيب وأداء المنشد صافي الذويبي .

وفِي الختام شارك عدد من شعراء المحاورة وهم سعيد الشهيب وصل العطياني وعبدالله العلاوة وسلطان المنصوري .

و” المناطق  ” تقدم التهنئة إلى العريسين وأسرتهم بمناسبة زواجهم وتتمنى لهم حياة سعيدة .

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