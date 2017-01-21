آل ردة يحتفلون بزواج الشابين ” حمد وسيف “

احتفلت أسرة آل ردة بمدينة الطائف بزواج الشابان حمد سلطان ردة الشهيب وسيف فهد ردة الشهيب، في قاعة السلام ، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين .

وبدأ الحفل باستقبال الضيوف وبعدها الحفل الخطابي وكان بداية آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة وعظية دينية وتلاها كلمة لشيخ القبيلة .

بينما توالت القصائد الشعرية بهذه المناسبة وبعدها أوبريت من كلمات الشيخ فواز ردة الشهيب وأداء المنشد عبدالله بن مستور الثبيتي ثم أوبريت للشاعر سعيد الشهيب وأداء المنشد صافي الذويبي .

وفِي الختام شارك عدد من شعراء المحاورة وهم سعيد الشهيب وصل العطياني وعبدالله العلاوة وسلطان المنصوري .

و” المناطق ” تقدم التهنئة إلى العريسين وأسرتهم بمناسبة زواجهم وتتمنى لهم حياة سعيدة .