المجلس البلدي بالدلم يعقد اجتماعه ويصدر عدد من التوصيات والقرارات

عـقـد المجلس البلدي لبلدية الدلم اجتماعه الواحد والعشرون برئاسة رئيس المجلس الأستاذ/ هديان بن حشان الدوسري بحضور أعضاء المجلس تم مناقشة عدد من الموضوعات وأصدر المجلس عدة توصيات منها :
* مخاطبة بلدية الدلم لطلب تزويد المجلس البلدي بإيرادات البلدية مفصلة خلال العام المالي 1437هـ/1438هـ.
* مخاطبة بلدية الدلم لتزويد المجلس بخطة عمل إدارة التشغيل والصيانة للعام المالي 1438هـ/1439هـ لدراستها وتحديد الأولويات.
* إقرار اعتماد خطة عمل المجلس البلدي للعام المالي 1438هـ/1439هـ.
* إقرار اعتماد التقرير السنوي لأعمال المجلس البلدي للعام المالي 1437/1438هـ.
* إقرار توصيات اللجنة الفنية وهي كالتالي:
١- رصف وإنارة الطرق المؤدية إلى (مركزماوان – المدارس – المركز الصحي – الجامع).
٢- حماية المداخل للمجمعات السكانية.
* إقرار اعتماد المخطط السكني رقم 1610 العائد ملكيته للمواطن سعد بن عبدالله الغنيم.
* إقرا نتائج توصيات اجتماع اللجنة الفنية مع لجنة المطبات الصناعية وهي كالتالي
١- اعتماد تطبيق اللوائح والاشتراطات للمطبات الصناعية على جميع المطبات القائمة حالياً والمطلوبة مستقبلاً.
٢- إزالة جميع المطبات المخالفة لهذه الاشتراطات.
* إقرار تنفيذ ربط الطريق الواقع جنوب جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بطريق العين غرباً بحيث يكون التنفيذ شرقاً وغرباً فقط بطول 830م وعرض 30م .
* إقرار نتائج توصيات لجنة الأودية المتضمنة الموافقة على عمل بوابات خرسانية للمساني الخاصة بعدد من المواطنين بوادي تركي.
* إقرار نتائج توصيات لجنة دعم الاستثمارات وهي كالتالي:
١- الموافقة على تخصيص أرض الحديقة الواقعة بالجهة الشمالية الغربية بمخطط الدوائر الحكومية كقاعة مناسبات ومؤتمرات وطرحها للاستثمار.
٢- الموافقة على تخصيص أرض الحديقة الواقعة بالجهة الشمالية الشرقية بمخطط الدوائر الحكومية كساحة ألعاب مختلفة وطرحها للاستثمار.
٣- مخاطبة البلدية لتزويد المجلس البلدي بحصر لجميع الأراضي الحكومية الغير مخصصة والتي تقع على الشوارع التجارية.
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