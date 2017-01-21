المجلس البلدي بالدلم يعقد اجتماعه ويصدر عدد من التوصيات والقرارات

عـقـد ⁧‫المجلس البلدي‬⁩ لبلدية الدلم‬⁩ اجتماعه الواحد والعشرون برئاسة رئيس المجلس الأستاذ/ هديان بن حشان الدوسري بحضور أعضاء المجلس تم مناقشة عدد من الموضوعات وأصدر المجلس عدة توصيات منها :‬

* مخاطبة بلدية الدلم لطلب تزويد المجلس البلدي بإيرادات البلدية مفصلة خلال العام المالي 1437هـ/1438هـ.

* مخاطبة بلدية الدلم لتزويد المجلس بخطة عمل إدارة التشغيل والصيانة للعام المالي 1438هـ/1439هـ لدراستها وتحديد الأولويات.

* إقرار اعتماد خطة عمل المجلس البلدي للعام المالي 1438هـ/1439هـ.

* إقرار اعتماد التقرير السنوي لأعمال المجلس البلدي للعام المالي 1437/1438هـ.

* إقرار توصيات اللجنة الفنية وهي كالتالي:

١- رصف وإنارة الطرق المؤدية إلى (مركزماوان – المدارس – المركز الصحي – الجامع).

٢- حماية المداخل للمجمعات السكانية.

* إقرار اعتماد المخطط السكني رقم 1610 العائد ملكيته للمواطن سعد بن عبدالله الغنيم.

* إقرا نتائج توصيات اجتماع اللجنة الفنية مع لجنة المطبات الصناعية وهي كالتالي

١- اعتماد تطبيق اللوائح والاشتراطات للمطبات الصناعية على جميع المطبات القائمة حالياً والمطلوبة مستقبلاً.

٢- إزالة جميع المطبات المخالفة لهذه الاشتراطات.

* إقرار تنفيذ ربط الطريق الواقع جنوب جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بطريق العين غرباً بحيث يكون التنفيذ شرقاً وغرباً فقط بطول 830م وعرض 30م .

* إقرار نتائج توصيات لجنة الأودية المتضمنة الموافقة على عمل بوابات خرسانية للمساني الخاصة بعدد من المواطنين بوادي تركي.

* إقرار نتائج توصيات لجنة دعم الاستثمارات وهي كالتالي:

١- الموافقة على تخصيص أرض الحديقة الواقعة بالجهة الشمالية الغربية بمخطط الدوائر الحكومية كقاعة مناسبات ومؤتمرات وطرحها للاستثمار.

٢- الموافقة على تخصيص أرض الحديقة الواقعة بالجهة الشمالية الشرقية بمخطط الدوائر الحكومية كساحة ألعاب مختلفة وطرحها للاستثمار.

٣- مخاطبة البلدية لتزويد المجلس البلدي بحصر لجميع الأراضي الحكومية الغير مخصصة والتي تقع على الشوارع التجارية.