 مدير الامن العام يتفقد الاستعدادات لتمرين وطن 87 للقطاعات الامنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“السواحة”: 100 ألف دولار جائزة لمن يقدم تحليلاً أمنياً عن هجمات شمعون2 انطلاق فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر أمين عام غرفة جدة يدشن فعاليات مهرجان جدة للتسوق 2017 مدير الامن العام يتفقد الاستعدادات لتمرين وطن 87 للقطاعات الامنية المجلس البلدي بالدلم يعقد اجتماعه ويصدر عدد من التوصيات والقرارات آل ردة يحتفلون بزواج الشابين ” حمد وسيف “ اختتام مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي غداً حذَّر من مخطط إيراني لتشييع إفريقيا :”البشير” يغادر الرياض باتجاه المدينة المنورة قائد قوات الأمن الخاصة: “وطن87” سينفذ فرضيات تحاكي مخاطر الجماعات الإرهابية بالفيديو: مهاجم النصر يتحوّل إلى حارس مرمى أمام القادسية #شتاء_جازان_صحة أول تواجد لصحة جازان في المهرجان الشتوي “النمر”: جهاز قياس “الضغط” بالمعصم لا يعطي قراءة صحيحة
عاجل | وكالة البعثات : فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية

مدير الامن العام يتفقد الاستعدادات لتمرين وطن 87 للقطاعات الامنية

مدير الامن العام يتفقد الاستعدادات لتمرين وطن 87 للقطاعات الامنية
المناطق _الرياض
قام معالي مدير الامن العام المشرف على التمرين التعبوي وطن 87 مساءالخميس 28/4/1438هـ بزيارة لمركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة – بالمدينة المنورة تفقد خلالها الاستعدادات والتجهيزات الميدانية والامنية للتمرين التعبوي وطن 87 المزمع اقامته خلال الفترة القادمة بمشئية الله.
رافقه في هذه الجوله معالي قائد قوات الطواري الخاصة  الفريق الركن خالد بن قرار الحربي مساعد المشرف على التمرين التعبوي وطن 87 وعدد من قيادات الامن العام وقد شملت جولة معالية ميدان العرض العسكري والمنصة الرئيسية ووقف على ما تم استحداثه من مباني وتجهيزات ، حث خلالها جميع العاملين على سرعة انجاز ما كلفوا به والاستفادة مما سيتم تنفيذه وتطبيقة من تدريبة وفرضياته مع قطاعات وزارة الداخلية الاخرى لتحقيق الفائدة المرجوة وبما يرقى لتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>