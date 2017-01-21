مدير الامن العام يتفقد الاستعدادات لتمرين وطن 87 للقطاعات الامنية

قام معالي مدير الامن العام المشرف على التمرين التعبوي وطن 87 مساءالخميس 28/4/1438هـ بزيارة لمركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة – بالمدينة المنورة تفقد خلالها الاستعدادات والتجهيزات الميدانية والامنية للتمرين التعبوي وطن 87 المزمع اقامته خلال الفترة القادمة بمشئية الله.

رافقه في هذه الجوله معالي قائد قوات الطواري الخاصة الفريق الركن خالد بن قرار الحربي مساعد المشرف على التمرين التعبوي وطن 87 وعدد من قيادات الامن العام وقد شملت جولة معالية ميدان العرض العسكري والمنصة الرئيسية ووقف على ما تم استحداثه من مباني وتجهيزات ، حث خلالها جميع العاملين على سرعة انجاز ما كلفوا به والاستفادة مما سيتم تنفيذه وتطبيقة من تدريبة وفرضياته مع قطاعات وزارة الداخلية الاخرى لتحقيق الفائدة المرجوة وبما يرقى لتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .