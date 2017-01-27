انطلاق فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

انطلقت فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر اليوم الخميس الموافق 28/04/143هـ , حيث افتتح محافظ النعيرية الأستاذ إبراهيم بن محمد آل خريف فعاليات المهرجان و ابتدأها بافتتاح العيادة الصحية و التي تشارك بتنظيمها مستشفى النعيرية العام و انتقل سعادته بعذ ذلك لافتتاح القرية الشعبية وأركان الأسر المنتجة واستمع سعادته لشرح المشاركين عن حرفهم و صناعتهم وعروضهم للزوار , وطرق الصناعات الحرفية القديمة و تعرف على المعروضات من الأعمال التراثية و المقتنيات الأثرية و المأكولات الشعبية ، ثم دَشَنّْ سعادته المجلس الشعبي بتجهيزاته و مكان عرض الصقور وخيمة السلامة المرورية المشاركة بها شركة أرامكو السعودية بالمهرجان ثم انتقل سعادته إلى معرض وكالة الأنباء السعودية (واس) ثم افتتح معارض الجهات المشاركة وما تحتويه الأركان من معروضاتهم و معارض الجهات المشاركة.

وتوجه المحافظ و مرافقيه للقاعة الرئيسية للحفل حيث بدأ برنامج الحفل بالقرآن الكريم , ثم تقديم عرض مرئي عن المهرجان وتدشين سمو الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية للفعاليات، ثم إلقاء قصيدة شعرية في حب الوطن .