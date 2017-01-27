 انطلاق فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
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انطلاق فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

انطلاق فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر
المناطق _فهد المريخي

انطلقت فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر اليوم الخميس  الموافق 28/04/143هـ , حيث افتتح محافظ النعيرية الأستاذ  إبراهيم بن محمد آل خريف فعاليات المهرجان و ابتدأها بافتتاح العيادة الصحية و التي تشارك بتنظيمها مستشفى النعيرية العام و انتقل سعادته بعذ ذلك لافتتاح القرية الشعبية وأركان الأسر المنتجة واستمع سعادته لشرح المشاركين عن حرفهم و صناعتهم وعروضهم للزوار , وطرق الصناعات الحرفية القديمة  و تعرف على المعروضات من الأعمال التراثية و المقتنيات الأثرية و المأكولات الشعبية ، ثم دَشَنّْ سعادته المجلس الشعبي بتجهيزاته و مكان عرض الصقور  وخيمة السلامة المرورية المشاركة بها شركة أرامكو السعودية بالمهرجان  ثم انتقل سعادته إلى معرض وكالة الأنباء السعودية (واس) ثم افتتح معارض الجهات المشاركة وما تحتويه الأركان من معروضاتهم و معارض الجهات المشاركة.

وتوجه المحافظ و مرافقيه للقاعة الرئيسية للحفل حيث بدأ برنامج الحفل بالقرآن الكريم , ثم تقديم عرض مرئي عن المهرجان وتدشين سمو الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية للفعاليات، ثم إلقاء قصيدة شعرية في حب الوطن .

 
بعد ذلك ألقى محافظ النعيرية كلمته حيث أشار إلى الجهود التي بذلت مبكراً كي يحظى مهرجان هذا العام بنقله نوعية في جميع ما يقدم من فعاليات وخدمات وبرامج و أنشطة حيث أنه أصبح يمثل دخلاً مهماً خاصة للأسر المنتجة التي يوليها المهرجان عناية خاصة ، و ذلك من خلال ما هو مخصص لهم في المهرجان من أركان وأماكن مناسبة مؤكدا العزم على تحقيق تطلعات ولاة الأمر من إقامة مثل هذه المهرجانات وتطويرها  ثم تم تقديم الأوبريت و في نهاية الأمسية تم السحب على الجائزة المعلنة من قبل إدارة المهرجان “سيارة و أجهزة الآيفون” .

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