 اتهم إيران ضمنياً.. خبير معلومات: “الهجمات الإلكترونية” تحمل بصمات من اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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اتهم إيران ضمنياً.. خبير معلومات: “الهجمات الإلكترونية” تحمل بصمات من اليمن

اتهم إيران ضمنياً.. خبير معلومات: “الهجمات الإلكترونية” تحمل بصمات من اليمن
المناطق _الرياض

قال خبير أمن المعلومات عبدالله العلي، إن التحليلات الأولية للهجمات الإلكترونية التي استهدفت 15 جهة حكومية وخاصة، تشير إلى وجود بصمات من اليمن، واعتبر أن إيران جهة مهتمة بهذا الأمر، في إشارة منه إلى إمكانية تورطها، في وقت أكد فيه صعوبة توجيه أصابع الاتهام لجهة بعينها؛ لتعدد الأقنعة التي يمكن أن يرتديها المهاجمون.

وطالب العلي، في مداخلة مع قناة الجزيرة، الأمن الوطني للمعلومات بنشر تقرير مفصل يوضح تسلسل الهجمات، ووضع الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أن التحذيرات وحدها لن تجدي نفعاً.

وأضاف:  “هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها المملكة لمثل هذه الهجمات، الأولى كانت في أرامكو وأصابت 30 ألف جهاز، والثانية في الطيران المدني ومؤسسة النقد السعودي، أما الموجة الثالثة من هذه الاختراقات تعرضت خلالها أكثر من 15 جهة حكومية، وخاصة من نفس عائلة الفيروس”.

وقال: “يبدو أن المجموعة تستهدف تدمير البنية التحتية بنفس الطريقة التي بنيت بها”، وأشار العلي إلى استهدافها لأنظمة فيوجن هواوي؛ لحذف النسخ الاحتياطية بالكامل وتدميرها، موضحاً أنها تستهدف الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين”.

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