سفير اليمن لدى الأردن يؤكد أن الحكومة الشرعية قدمت ‏تنازلات لا حصر لها في سبيل إحلال السلام

أكد سفير اليمن لدى الأردن علي العمراني، أن ‏حكومة بلاده قدمت تنازلات لا حصر لها في سبيل ‏إحلال السلام.‏

وأشار السفير العمراني، لدى لقائه اليوم، في عمان، ‏نائب رئيس بعثة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا في ‏اليمن اندرو هنتر ، إلى تمسك الحكومة بجهود السلام ‏في ضوء المرجعيات الثلاث التي تمخضت عن جهد ‏وتوافق يمني وإقليمي ودولي.‏

وأعرب السفير اليمني ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية- عن تقدير اليمن لموقف بريطانيا الداعم ‏للشرعية وجهودها الدائمة لعملية السلام.‏