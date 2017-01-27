 سفير اليمن لدى الأردن يؤكد أن الحكومة الشرعية قدمت ‏تنازلات لا حصر لها في سبيل إحلال السلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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سفير اليمن لدى الأردن يؤكد أن الحكومة الشرعية قدمت ‏تنازلات لا حصر لها في سبيل إحلال السلام

سفير اليمن لدى الأردن يؤكد أن الحكومة الشرعية قدمت ‏تنازلات لا حصر لها في سبيل إحلال السلام
المناطق _الأردن

أكد سفير اليمن لدى الأردن علي العمراني، أن ‏حكومة بلاده قدمت تنازلات لا حصر لها في سبيل ‏إحلال السلام.‏
وأشار السفير العمراني، لدى لقائه اليوم، في عمان، ‏نائب رئيس بعثة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا في ‏اليمن اندرو هنتر ، إلى تمسك الحكومة بجهود السلام ‏في ضوء المرجعيات الثلاث التي تمخضت عن جهد ‏وتوافق يمني وإقليمي ودولي.‏
وأعرب السفير اليمني ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية- عن تقدير اليمن لموقف بريطانيا الداعم ‏للشرعية وجهودها الدائمة لعملية السلام.‏

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