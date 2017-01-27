أكد سفير اليمن لدى الأردن علي العمراني، أن حكومة بلاده قدمت تنازلات لا حصر لها في سبيل إحلال السلام.
وأشار السفير العمراني، لدى لقائه اليوم، في عمان، نائب رئيس بعثة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا في اليمن اندرو هنتر ، إلى تمسك الحكومة بجهود السلام في ضوء المرجعيات الثلاث التي تمخضت عن جهد وتوافق يمني وإقليمي ودولي.
وأعرب السفير اليمني ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- عن تقدير اليمن لموقف بريطانيا الداعم للشرعية وجهودها الدائمة لعملية السلام.
سفير اليمن لدى الأردن يؤكد أن الحكومة الشرعية قدمت تنازلات لا حصر لها في سبيل إحلال السلام
أكد سفير اليمن لدى الأردن علي العمراني، أن حكومة بلاده قدمت تنازلات لا حصر لها في سبيل إحلال السلام.
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