 دراسة ماليزية: فِطر “عيش الغراب” يمنع الإصابة بـ”الزهايمر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حديقة حيوان فرجينيا تفقد باندا حمراء “الزهراني” يحتفل بزواجه بمحافظة المخواة دراسة ماليزية: فِطر “عيش الغراب” يمنع الإصابة بـ”الزهايمر” سفير اليمن لدى الأردن يؤكد أن الحكومة الشرعية قدمت ‏تنازلات لا حصر لها في سبيل إحلال السلام اتهم إيران ضمنياً.. خبير معلومات: “الهجمات الإلكترونية” تحمل بصمات من اليمن “السواحة”: 100 ألف دولار جائزة لمن يقدم تحليلاً أمنياً عن هجمات شمعون2 انطلاق فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر أمين عام غرفة جدة يدشن فعاليات مهرجان جدة للتسوق 2017 مدير الامن العام يتفقد الاستعدادات لتمرين وطن 87 للقطاعات الامنية المجلس البلدي بالدلم يعقد اجتماعه ويصدر عدد من التوصيات والقرارات آل ردة يحتفلون بزواج الشابين ” حمد وسيف “ اختتام مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي غداً
عاجل | وكالة البعثات : فتح باب التقديم للبرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية

دراسة ماليزية: فِطر “عيش الغراب” يمنع الإصابة بـ”الزهايمر”

دراسة ماليزية: فِطر “عيش الغراب” يمنع الإصابة بـ”الزهايمر”
المناطق _ متابعات

أكدت دراسة جديدة أجرتها إحدى الجامعات الماليزية، أن فطر عيش الغراب، يمكن أن يمنع الإصابة بمرض الزهايمر؛ لاحتوائه على مركبات حيوية يمكن أن تلعب دوراً في خفض أو تأخير التنكس العصبي.

وبحسب الدراسة التي نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تشير التقديرات إلى أن 1.‏5 مليون أمريكي مصابون بالزهايمر، ومن المتوقع أن يصاب به 42 مليون حول العالم بحلول عام 2020م.

وعلى الرغم من تقدم العلاج، فإن السيطرة على هذا المرض تظل غير مؤثرة إلى حد كبير، غير أن بحثاً جديداً أظهر أنَّ الخواص الموجودة في بعض الفطريات الصالحة للأكل والطبية، يمكن أن تعزز من نمو الخلايا العصبية في المخ، وتحمي من الإصابة بهذا المرض المرتبط بالتقدم في العمر.

ويمكن للفطر الذي يحتوي على خواص مضادة للالتهابات، أن يستخدم طعاماً وظيفياً لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، الذي يسهم في كثير من الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم العمر، حسب الباحثين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>