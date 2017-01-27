 حديقة حيوان فرجينيا تفقد باندا حمراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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حديقة حيوان فرجينيا تفقد باندا حمراء

حديقة حيوان فرجينيا تفقد باندا حمراء
A Red panda (Ailurus fulgens) feeds on fruits at its enclosure at the zoo of Mulhouse, eastern France, on January 11, 2017. / AFP / Sebastien Bozon (Photo credit should read SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images)
المناطق _متابعات

قالت حديقة حيوان فرجينيا إن عددا من العاملين بها والمتطوعين، طافوا أرجاء الأحياء المجاورة بحثا عن أنثى باندا حمراء، قد تكون هائمة في المنطقة بعد أن اختفت من محبسها.

وبدأ البحث الثلاثاء، بعد أن لاحظ العاملون بحديقة الحيوان في نورفلوك أن صاني الباندا الحمراء البالغة من العمر 19 شهرا ليست في محبسها الذي يشاركها فيه توماس وهو ذكر باندا حمراء.

وقالت الحديقة في بيان إن صاني شوهدت آخر مرة الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي. وقد تكون سقطت من فوق فرع شجرة زلق أثناء ملاحقة توماس لها في تلك الليلة عندما كان الجو ماطرا والرياح شديدة.

وجاب فريق البحث المناطق السكنية ووزعوا المنشورات على مسافة ميل حول الحديقة بحثا عن صاني التي ربما تكون مختبئة في ظل شجرة.

وقالت الحديقة “نحث السكان على مواصلة جهود البحث بالنظر بعمق وسط الأشجار في حدائقهم الخلفية وأحيائهم”.

ولا ينظر عادة للباندا الحمراء باعتبارها حيوان شرس لكن نظرا، لأننا في موسم تزاوج الباندا الحمراء تقول الحديقة إن صاني قد تكون مضطربة نفسيا بعض الشيء ومتوترة. وتضيف “مثل أي حيوان بري قد يكون من الصعب التنبؤ بسلوكها”.

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