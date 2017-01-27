“الخدمة المدنية” تتوعد بمقاضاة مروجي أخبار تعطل موقع الوزارة ونظام “جدارة”

توعدت وزارة الخدمة المدنية بمقاضاة مروجي أخبار تعطل الموقع الإلكتروني للوزارة ونظام “جدارة” بسبب فيروس “شمعون”، نافيةً صحة ما نشره البعض في هذا الشأن واتخاذها الإجراءات القانونية ضدهم.

ونفى المتحدث الرسمي للوزارة حمد المنيف من خلال عدة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر” أمس، تعرض موقع الوزارة و”جدارة” لعطل، قائلاً: “موقع الوزارة يعمل ولا صحة لما يتم تداوله بأن فايروس شمعون عطل موقع الوزارة ونظام جدارة”.

ولفت المنيف إلى أن الوزارة ستقاضي كل من نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة والمغلوطة، كما ستتم ملاحقتهم قانونياً.