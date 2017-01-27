 بالفيديو.. مدرب حراس نادي الاتحاد يشهر إسلامه في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. مدرب حراس نادي الاتحاد يشهر إسلامه في جدة

بالفيديو.. مدرب حراس نادي الاتحاد يشهر إسلامه في جدة
المناطق - جدة

أشهر مدرب حراس نادي الاتحاد لدرجة الشباب “سابينو” إسلامه أمس الخميس، في مكتب بلاغ للدعوة والإرشاد بحي المطار القديم في محافظة جدة.

ويظهر مقطع فيديو تلقين أحد المشايخ الشهادتين لـ “سابينو”، وسط احتفاء من الحضور، الذين بادروا بالتكبير تعبيراً عن فرحتهم بإسلام المدرب.

وأعلن رئيس قسم الدعوة في المكتب التعاوني بالمطار القديم بدر السلمي من خلال حسابه على موقع “تويتر” عن إسلام سابينو قائلاً: “نبشركم بفضل الله، أسلم قبل قليل في مكتب نادي بلاغ بالمطار القديم، مدرب حراس نادي الاتحاد سابينو”.

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