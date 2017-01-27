“العمل” تنفي إلغاء الضمان الاجتماعي أو برنامج “حافز”

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في تغريدة له، الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صحة ما يتم تداوله عن إلغاء الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين.

لا صحة لما يتم تداوله حول #الغاء_الضمان_الاجتماعي — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) ٢٦ يناير، ٢٠١٧

وذكر في تغريدة أخرى له أن برنامج حساب المواطن لا يلغي أياً من برنامجي حافز والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما تم تداول إشاعات تحدثت عن إلغاء الضمان الاجتماعي.