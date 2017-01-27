 “العمل” تنفي إلغاء الضمان الاجتماعي أو برنامج “حافز” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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“العمل” تنفي إلغاء الضمان الاجتماعي أو برنامج “حافز”

“العمل” تنفي إلغاء الضمان الاجتماعي أو برنامج “حافز”
المناطق_الرياض

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في تغريدة له، الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صحة ما يتم تداوله عن إلغاء الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين.

وذكر في تغريدة أخرى له أن برنامج حساب المواطن لا يلغي أياً من برنامجي حافز والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما تم تداول إشاعات تحدثت عن إلغاء الضمان الاجتماعي.

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