 التاريخ يرجح كفة الشباب على الأهلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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التاريخ يرجح كفة الشباب على الأهلي

التاريخ يرجح كفة الشباب على الأهلي
المناطق_الرياض

يبحث أهلي جدة عن ثلاث نقاط جديدة تجعله يقاسم الهلال على الصدارة مؤقتاً، وذلك حينما يستضيف الشباب على ستاد الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” اليوم الجمعة، في قمة مواجهات المرحلة 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويتفوق الشباب على مضيفه الأهلي منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009 إذ التقيا في 17 لقاء، كان نصيب الضيوف منها 6 مقابل 4 خسائر، وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات.

وافتتح الأهلي مواجهاته أمام الشباب في دوري المحترفين بالفوز 2-1 على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في موسم 2008-2009، في حين خسر آخر لقاء بينهما والذي كان في الدور الأول بنتيجة 3-2.

ويأمل الشباب في تحقيق فوزه الثاني على الأهلي في جدة، والأول على ستاد الجوهرة المشعة في دوري المحترفين، إذ حقق انتصاراً وحيداً خارج أرضه كان في عام 2010 بنتيجة 2-1، في حين أن انتصاراته الخمسة الأخرى كانت على ملعبه بالرياض.

وسيكون هذا اللقاء هو الثالث في دوري المحترفين، الذي يقام على ستاد الجوهرة، إذ حقق تعادلاً سلبياً في أول لقاء بينهما عام 2014، في حين انتصر الأهلي في اللقاء الثاني في الموسم الماضي بنتيجة 3-1.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم سويدي بقيادة الحكم جوناس اريكسون، وهي المرة السابعة التي يحضر فيها الحكم الأجنبي في لقاءات الفريقين، منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

واقتسم الفريقان الانتصارات بحضور الصافرة الأجنبية، إذ فاز الشباب بمباراة وحيدة كانت في عام 2009 بنتيجة 2-1بقيادة الحكم اليوناني باباستاماتيس كونستا نتينوس، في حين فاز الأهلي بقايدة الحكم التركي جونيت شاكير بنتيجة 3-1 في الموسم الماضي، وتعادلا في خمس مواجهات.

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