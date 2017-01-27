 ولد الشيخ يطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف النار في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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ولد الشيخ يطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف النار في اليمن

ولد الشيخ يطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف النار في اليمن
المناطق - اليمن

قال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، إن تشكيل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، لحكومة في صنعاء، عقد جهود إحلال السلام.

وشدد المبعوث الأممي على أن الميليشيات لم تقم بأي خطوات لانجاح خارطة الطريق.

وأضاف إسماعيل ولد الشيخ، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن حول آخر تطورات الأوضاع في اليمن، أن الإجراءات الأحادية تعرقل الحل في ⁧‫اليمن⁩.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في اليمن استمع خلالها إلى إفادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما سيعقد مجلس الأمن، الجمعة، جلسة خاصة ومغلقة بشأن تقرير لجنة العقوبات النهائي، الذي من المقرر أن يتم خلاله التمديد للعقوبات بحق صالح ونجله أحمد وعبدالملك الحوثي زعيم أنصار الله وأشخاص آخرين.

كما طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف اليمنية لوقف القتال، وقال إن حل الأزمة اليمنية لن يكون من الخارج بل من داخل اليمن.

وأكد ولد الشيخ أحمد أنه لا يمكن للحل في اليمن أن يكون عسكريا، معرجا بالقول إن نجاح وقف الأعمال القتالية سيعزز فرص السلام، مبينا أن اليمن يتخبط حاليا في دوامة من العنف والصراعات.

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