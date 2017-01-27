مناولة أكثر من 121 مليون طن بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع العام الماضي

بلغت حركة المناولة بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع خلال العام الماضي 121,659,277 طناً من مختلف البضائع والمشتقات البترولية ، بزيادة عن العام الذي يسبقه بمقدار 21 % .

وأفاد مدير عام الميناء الكابتن عبدالله بن محمد الزهراني، أن حركة المناولة شملت 27,563,633 طناً من الواردات ،و 94,095,644 طناً من الصادرات،نقلت عبر 1924 سفينة بعدد 4604 حركات بحرية ،محملة بـ 3945 حاوية .