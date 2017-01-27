 مناولة أكثر من 121 مليون طن بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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مناولة أكثر من 121 مليون طن بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع العام الماضي

مناولة أكثر من 121 مليون طن بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع العام الماضي
المناطق - واس

بلغت حركة المناولة بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع خلال العام الماضي 121,659,277 طناً من مختلف البضائع والمشتقات البترولية ، بزيادة عن العام الذي يسبقه بمقدار 21 % .
وأفاد مدير عام الميناء الكابتن عبدالله بن محمد الزهراني، أن حركة المناولة شملت 27,563,633 طناً من الواردات ،و 94,095,644 طناً من الصادرات،نقلت عبر 1924 سفينة بعدد 4604 حركات بحرية ،محملة بـ 3945 حاوية .

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