 شاهد.. السيسي وزوجته بالحنطور في شوارع أسوان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. السيسي وزوجته بالحنطور في شوارع أسوان

شاهد.. السيسي وزوجته بالحنطور في شوارع أسوان
المناطق_القاهرة

كانت الساعة تشير إلى الثامنة مساء أمس الأربعاء عندما فوجئ سائقو عربات الحنطور الواقفة أمام فندق تابع للجيش في مدينة أسوان جنوب مصر بأفراد الأمن بالفندق يستدعونهم.

السائقون اعتقدوا أن هناك وفدا سياحيا أجنبيا يرغب في التنزه على النيل، وهناك على باب الفندق تم اختيار اثنين منهم لمرافقة ضيوف يرغبون في التنزه بالفعل على الكورنيش، وكانت المفاجأة أن الضيف هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار عامر.

يذكر أن أسوان ستشهد على مدار يومى الجمعة والسبت المقبلين مؤتمر للشباب والذى تم تخصيصه لمناقشة قضايا الصعيد، ويناقش المؤتمر تنمية الصعيد فى المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.

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