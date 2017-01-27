شاهد.. السيسي وزوجته بالحنطور في شوارع أسوان

كانت الساعة تشير إلى الثامنة مساء أمس الأربعاء عندما فوجئ سائقو عربات الحنطور الواقفة أمام فندق تابع للجيش في مدينة أسوان جنوب مصر بأفراد الأمن بالفندق يستدعونهم.

السائقون اعتقدوا أن هناك وفدا سياحيا أجنبيا يرغب في التنزه على النيل، وهناك على باب الفندق تم اختيار اثنين منهم لمرافقة ضيوف يرغبون في التنزه بالفعل على الكورنيش، وكانت المفاجأة أن الضيف هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار عامر.

يذكر أن أسوان ستشهد على مدار يومى الجمعة والسبت المقبلين مؤتمر للشباب والذى تم تخصيصه لمناقشة قضايا الصعيد، ويناقش المؤتمر تنمية الصعيد فى المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.