رواية جديدة تكشف سر حطام الطائرة العسكرية الأمريكية “كاتالينا” في تبوك (صور)

كشف تقرير صحفي عن رواية جديدة تخص حطام الطائرة البرمائية أمريكية الصنع “كاتالينا”، والتي تقبع بـ”رأس الشيخ حميد” في منطقة تبوك منذ نحو 57 عاماً.

وذكر التقرير وفقاً لـ”العربية نت”، أن الطائرة “كاتالينا” كانت تابعة لسلاح المهندسين في الجيش الأمريكي حتى اشتراها رجل أعمال يدعى توماس كيندال، حيث حولها إلى يخت فاخر ونظم رحلة حول العالم بصحبة زوجته وأولاده.

وأوضح التقرير أن الطائرة البرمائية هبطت بمضيق تيرانا في مارس من عام 1960 واتجهت نحو شاطئ رأس الشيخ حميد للمبيت هناك، إلا أن عناصر الهجانة “رجال أمن” اكتشفوا وجود الطائرة صباحاً وتوجهوا نحوها لمعرفة سبب هبوطها في هذا المكان، لكن محاولة طاقم الطائرة الهرب دفع الهجانة إلى إطلاق النار عليها ما تسبب في تعطلها والقبض على ركابها.

وبّين أن التحقيقات الأمنية برأت عائلة “كيندال” من تنفيذ أية مخططات عدائية، ليجري بعدها تسليم أفرادها إلى السفير الأمريكي بجدة لترحيلهم إلى بلادهم فيما ظلت طائرتهم متواجدة بالمكان حتى يومنا هذا.

يشار إلى طائرة “كاتالينا” لديها القدرة على الإقلاع والهبوط في البر والبحر، حيث صُنعت عام 1955 على يد شركة إنتاج طائرات أسسها المهندس الإنجليزي كريستوفر كوكيريل، كما جرى تصميمها عام 1870 على يد البريطاني جون ثورنيكروفت.