بالفيديو.. الشيخ العريفي يذكر تفاصيل جديدة عن حادث وفاة زوجة و ابن الشيخ العودة

ذكر الشيخ محمد العريفي بعض التفاصيل حول وفاة زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه، وذلك في مقطع فيديو صوره أثناء توجهه إلى محافظة شقراء للصلاة عليهما.

وأوضح أن زوجة الشيخ هيا السياري (أم البراء) كانت عند وقوع الحادث في سيارة واحدة برفقة ابنها (هشام – 17 عاما) الذي كان يقود السيارة، ومعهما إحدى بناتها (لدن – 6 سنوات)، وابن آخر (عبدالرحمن – 8 سنوات) وابنة أختها (28 سنة).

وأضاف أن ابنها “عبدالرحمن” أصيب في الحادث وهو في حالة حرجة، وأصيبت ابنتها “لدن” بكسور في القدمين، في حين توفيت هي وابنها هشام وابنة أختها، لافتاً إلى أن بقية أفراد العائلة كانوا في سيارة أخرى وشاهدوا الحادث لحظة وقوعه، داعياً للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء.