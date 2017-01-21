 النفط يرتفع 2% بدعم من وول ستريت .. ومخزون أمريكا يكبح المكاسب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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النفط يرتفع 2% بدعم من وول ستريت .. ومخزون أمريكا يكبح المكاسب

النفط يرتفع 2% بدعم من وول ستريت .. ومخزون أمريكا يكبح المكاسب
المناطق_رويترز

قفزت أسعار النفط 2% أمس بدعم من مكاسب البورصة الأمريكية، على الرغم من أن المخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة كبحت صعود عقود الخام الآجلة و جهود المنتجين لخفض الإنتاج.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف الآجلة 1.03 دولار إلى 53.78 دولارًا للبرميل بزيادة نسبتها 2%، في حين جرت تسوية عقود خام برنت بارتفاع قدره 1.16 دولار أو ما يعادل 2.1 %إلى 56.24 دولارًا للبرميل.
وسجل الخام الأمريكي مستوى ذروة بلغ 54.06 دولارًا للبرميل، وهو الأعلى في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد فتح بورصة وول ستريت، حيث عززت الأسهم مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة عندما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي فوق مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى.
وأظهرت بيانات المخزونات الأمريكية، زيادة قدرها 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 488.3 مليون برميل وهو ما كبح مكاسب الخام.
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 6.3 بالمئة منذ منتصف العام الماضي إلى 8.96 مليون برميل يوميا.

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