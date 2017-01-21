 رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدي الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،حائل ، تبوك ،الحدود الشمالية ،القصيم تمتد الى منطقتي الرياض و الشرقية . وسماء غائمة الى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على تلك المناطق .
كما توقعت تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة. في حين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة ، ولا يستبعد تتساقط الثلوج على الأطراف الشمالية للمملكة خلال الليل والصباح الباكر.
أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كــم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالى ،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ،بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف،وحالة البحر متوسط إلى مائج .

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