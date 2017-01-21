الزعفران للسعادة والكرز لنوم عميق.. أطعمة عليك تناولها إذا أردت تحسين مزاجك

إذا كنت تشعر بالإحباط أو ضعف التركيز، فالطعام قادر على أن يغير حالتك تماماً.

فبحسب خبيرتي التغذية أليس ماكينتوش وريشتل كيلي مؤلفتا كتاب The Happy Kitchen: Good Food Mood يوجد طعام مناسب لكل حلة مزاجية تمر بها بدءً من صفار البيض من أجل التركيز، إلى البطاطا الحلوة لتخفيف القلق.

وتنصح الكاتبتان ببعض الأكلات لتحسين الحالة المزاجية اليومية من خلال الوجبة الصحيحة، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

1- سمك الماكريل للمزاج الجيد



تُعَد الأسماك الزيتية مثل سمك الماكريل “الأسقمري” مفيدة للمخ؛ لأنها غنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية (تمثل الدهون نسبة 60% منه)، وهي في غاية الأهمية لوظائفها في دعم إنتاج النواقل العصبية التي تتحكم في كل شيء من المشاعر إلى الذاكرة والتركيز.

كما تساعد تلك الدهون في الحد من الالتهاب الذي يتعرض له بشكل كبير من يشعرون بالاكتئاب.

ويعتبر الماكريل رائعاً لاحتوائه على كمية من الزئبق أقل من غيره من الأسماك الزيتية كالسلمون والتونة، وهو ما قد يمنح المخَ فائدة أكبر.

2- صفار البيض للتركيز



يتجنب كثيرون تناول صفار البيض؛ لأنهم قلقون من احتوائه على الكثير من الدهون، ولكنه في الحقيقة يعتبر مصدراً غنياً بالخيرات للمخ؛ إذ إنه يحتوي على مادة الكولين التي تساعد في تشكيل غلاف وقائي حول الأعصاب، ما يزيد من قدرة المخ على التواصل بشكل أسرع.

كما أنه يساعد على تشكيل التركيز والنواقل العصبية للذاكرة، ومادة أسيتيل الكولين، ومن الأفضل أن تتناول صفار البيض مائعاً بعض الشيء بدلاً من طهوه.

3- البطاطا للقضاء على التوتر



لا نعشق البطاطا فقط لطعمها اللذيذ وفائدتها للبشرة، ولكن لأنها أيضاً تمد الجسم بعناصر مهدئة كالمغنيسيوم وفيتامين ب 6، وهي عناصر مفيدة إذا كنت تشعر بالتوتر، أو الضغط، أو القلق.

وفيتامين ب 6 تحديداً يحتاجه الجسم لينتج حمض الغاما- أمينوبيوتيريك، وهو ناقل عصبي مهدئ، وعادة ما ينقص لدى من يعانون من القلق.

4- الفطر لإطلالة مشرقة



يشعر غالبيتنا بمزاج أفضل عندما نتعرض لأشعة الشمس؛ إذ إنها تساعدنا على إنتاج فيتامين د، المهم في تحسين المزاج، علاوةً على المساعدة في المواءمة بين الهرمونات وتعزيز المناعة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء قادر على أن يحلَّ محلَّ الشمس، إلا أن فطري المحار والشيتاكي يحتويان على بعض من فيتامين د، لذلك جرب أن تضيفهما إلى طعامك، خاصةً في شهور الشتاء.

والمدهش أن الفطر يمكن أن يحتوي على الكثير من فيتامين د إذا تعرَّض للأشعة فوق البنفسجية مثلنا تماماً، لذلك اتركه على حافة النافذة لساعتين قبل أن تأكله لتزيد من الفائدة.

5- الزعفران من أجل السعادة



إحدى القواعد الذهبية للوصول لمزاج جيد هي أن تضع المزيد من الأعشاب والتوابل في طعامك، ويعتبر الزعفران على وجه الخصوص طعاماً قوياً في القدرة على تحسين المزاج.

إذ أظهرت بعض الدراسات أنه قد يكون منافساً لدواء البروزاك المضاد للاكتئاب، وبدون أي أعراض جانبية؛ ولأن الزعفران غالي الثمن اقتصد في استخدامه.

كذلك من الممكن أن تحسن رائحة الزعفران من مزاجك؛ لذا أضِفْه للمشروبات كشاي الزعفران المُتبَّل.

6- لبن رائب خالٍ من السكر للقلق المرضي



كل يوم نعرف أكثر وأكثر عن الروابط بين الجهاز الهضمي والمخ، لدرجة أننا أصبحنا نسمي المعدة بالمخ الثاني، لذلك ليس غريباً أن نشعر بالألم في معدتنا حينما نشعر بالتوتر أو القلق.

وتعتبر البكتيريا المفيدة هي مفتاح الهضم الصحي، حتى إن بعض الدراسات أظهرت أن تناول المزيد من الزبادي قادر على الحد من القلق وتحسين المزاج؛ لذلك تناول دائماً الطعام الطبيعي والخالي من السكر.

7- الكرز لنوم أفضل



يعد هرمون الميلاتونين الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، وهو ينتج من مركب يدعى التريبتوفان، والقليل من الأطعمة يحتوي على ذلك الهرمون، ومنها الكرز الحامض والعوسج.

وأسهل طريقة لإضافة الكرز الحامض لنظامنا الغذائي هي شرب مشروب الكرز، كما يمكنك إضافة الكرز المجفف للحلويات، لكن احذر من تلك المغطاة بالسكر.

أضفه إلى وجبة مكونة من الخوخ والعوسج والكرز والشوفان، فهو مصدر آخر للتريبتوفان الذي يحتاجه الجسم ليفرز الميلاتونين.

8- الخضراوات لتوتر ما قبل الحيض



تعتبر الخضراوات المورقة (مثل البروكلي والسبانخ والسلق والكرنب) مصادر غذائية غنيةً بكل الخيرات التي تساعد على تحسين المزاج؛ لأنها تحتوي على حمض الفوليك والمغنيسيوم.

فالمغنيسيوم يرخي العضلات، ويقوي الجهاز العصبي، ويغذِّي الغدةَ الكظرية التي تساعد على التخلص من التوتر.

كما يساعد حمض الفوليك على موازنة الهرمونات، بالإضافة لتعزيز إنتاج السيروتونين والدوبامين، ما يخفف من أعراض توتر ما قبل الحيض.

علاوةً على احتواء الخضراوات على فيتامين ب، الذي يحتاجه المخ ليحسن من الحالة المزاجية.