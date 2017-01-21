عمل الرياض ينهي معاناة “7780” عاملاً بعد أن سهل لهم الانتقال لشركات أخرى أو المغادرة

نجح فريق الازمات بمكتب العمل بالرياض في انهاء معاناة “7780” عاملاً يعملون في القطاع الانشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم وانهاء اجراءات ترحيلهم الى بلدانهم بعد ان مكثوا فترة طويله يبحثون عن حقوقهم قبل ان يتسلم فريق الازمات بالمكتب ملف شكاواهم .

ويعد هذا الرقم الكبير في عدد العمال قياسيا ويحتاج الى جهد كبير ودراسة وتوثيق وتشكيل لجان متعددة المهام وهو ماتم بالفعل .

وبهذه المناسبه اقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حفلاً تكريمياً للفريق حضره اعضاء المجلس التنفيذي للازمات المكون من : وكيل خدمة العملاء عدنان النعيم ووكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل غازي الشمري ،والمشرف العام على الشؤون المالية والادارية والخدمات المساندة عبدالعزيز الراجح ،ومستشار معالي الوزير المشرف على الادارة العامة القانونية والمتابعة الدكتور عبدالعزيز الفريان ، الى جانب عدد من قيادات الوزاره .

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن سعي الفرع الحثيث للوصول إلى مستويات أعلى من التميز .

وقال الزهراني في كلمة القاها في الحفل : قدّم اعضاء فريق الازمات عملاً جباراً وجهداً كبيراً لانهاء ازمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض المتوقفة رواتبهم منذ أشهر، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات اخرى ، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي ، وشكر الفريق بقيادة مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض لشؤون العمل سعد الدوسري .من جانبه ثمن اعضاء المجلس التنفيذي للازمات جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والذي يسعى دائما لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة .