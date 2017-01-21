 مدني تبوك يخمد حريقاً في مركز تجاري بحي الصالحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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مدني تبوك يخمد حريقاً في مركز تجاري بحي الصالحية

مدني تبوك يخمد حريقاً في مركز تجاري بحي الصالحية
تبوك

صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك  الملازم أول حسام علي المسعودي أنه ورد بلاغ في  تمام الساعة (1:35) من صباح يوم الجمعة الموافق 29/04/1438 عن حادث حريق في مركز تجاري بحي الصالحية بمدينة تبوك وعلى الفور  تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول  اتضح أن الحادث عبارة عن حريق محل تجاري داخل المركز بمساحة 40م2 وعملت الفرق على إخماد الحريق ومنع انتشاره للمحلات المجاورة .

وأضاف المسعودي انه لم ينتج عن الحادث اي حالات اصابات او وفيات ولله الحمد .
وما زالت اجراءات التحقيق مستمرة في الموقع لمعرفة اسباب الحادث.
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