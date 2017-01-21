مدني تبوك يخمد حريقاً في مركز تجاري بحي الصالحية

صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي أنه ورد بلاغ في تمام الساعة (1:35) من صباح يوم الجمعة الموافق 29/04/1438 عن حادث حريق في مركز تجاري بحي الصالحية بمدينة تبوك وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق محل تجاري داخل المركز بمساحة 40م2 وعملت الفرق على إخماد الحريق ومنع انتشاره للمحلات المجاورة .