بتوجيهات أمير جازان .. وكيل الامارة د.المقرن يكرم محافظ الدرب ورئيس مركز آل زيدان وعددا من الموظفين لجهودهم الأمنية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان كرم وكيل الإمارة الدكتور سعد بن مقرن المقرن يوم امس بمكتبة محافظ الدرب المكلف الأستاذ حسن ابوشرحة بشهادة شكر وتقدير نظير جهوده الأمنية في ضبط وكشف عددا من مصانع الخمور بالمحافظة.

كما قدم وكيل جازان شهادات شكر وتقدير ومكافآت مالية لرئيس مركز آل زيدان أ.سالم بن قزيز وعدد من موظفي المركز ومنسوبي الشرطة اثر الجهود التي قامو بها في القبض على كميات من المواد المخدرة و الممنوعه أثناء محاولة عدد من المهربين إدخالها عبر أحد المنافذ الحدودية.

من جهتهم قدم كل من محافظ الدرب ورئيس مركز آل زيدان والمكرمين عظيم شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان على ثقته وتوجيهات الدائمه لهم ولوكيل إمارة جازان على هذا التكريم الذي سيكون دافع لهم لبذل جهود اكبر في المستقبل في خدمة وطنهم هذا الوطن المعطاء وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على بلادنا ومحاربة وإفساد شبابه.

حضر التكريم مدير عام الموارد البشرية بالإمارة الأستاذ محمود بن ابراهيم السفياني وعددا من منسوبي إمارة المنطقة.

