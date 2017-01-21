جمعية إطعام تحافظ على أكثر من 2.4 مليون وجبة من الهدر خلال عام 2016 م

تمكنت الجمعية الخيرية للطعام إطعام عبر فرقها الميدانية في منطقتي الرياض و الشرقية ومحافظة جدة خلال عام 2016 م ،من حفظ 2,405,120 وجبة من الهدر، بما يعادل 843 طناً من الغذاء، بمعدل نمو بلغ 93% عن عام 2015 م.

وكشفت إطعام عن قيام الجمعية بحفظ 825,754 وجبة من الهدر في المنطقة الشرقية، شملت الدمام والخبر والظهران والجبيل والأحساء والقطيف، وحفظ 924,296 وجبة في العاصمة الرياض، و 587,296 وجبة في مدينة جدة ، مبينة أن الربع الأخير من العام الماضي 2016 شهد انخفاضاً ملحوظاً على ارتياد الفنادق والمطاعم، مما ساعد على توفر كميات كبيرة من زائد الطعام، مقابل وفرة في المناسبات الاجتماعية خلال الربع الثالث من العام الذي تخللته إجازة الصيف وموسم الزواجات والمناسبات العائلية, كما استفاد من زائد الطعام الذي حفظته إطعام في العام الماضي عدد كبير من الأسر، إضافة إلى بعض العمالة في الشرقية والرياض وجدة ، فيما تم حفظ زوائد الأطعمة من خلال 163 مطعما وفندقا إضافة إلى بعض الاستراحات والمنازل .

وعملت الجمعية الخيرية للطعام على تثقيف المجتمع من خلال تنفيذ 143 برنامجاً وفعالية توعوية، شملت المدارس والجامعات والحدائق والأسواق والمجمعات التجارية، 94 منها في المنطقة الشرقية، و39 في الرياض، و 10 فعاليات في جدة، مقابل ست حملات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت الكبار والصغار.

وشهد العام الماضي إطلاق فريق إطعام التطوعي بمحتواه الجديد، حيث أسهم أكثر من 349 متطوعا ومتطوعة في أعمال حفظ النعمة ونشر ثقافتها, فيما تسعى الجمعية بزيادة المتطوعين ومنح الفرصة أمام الراغبين في خوض تجربة حفظ النعمة مع الجمعية من الرجال والنساء.

كما وقعت إطعام خلال العام الماضي 45 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات وفنادق ومطاعم، أسهمت وبشكل مباشر في حصر زائد الطعام وحفظه بشكل شبه يومي عبر الفرق الميدانية في مواقع تواجد الجمعية، فيما أطلقت الجمعية مشروعات استثمارية متنوعة لتسهم خلال العام الجاري 2017 في زيادة الموارد المالية للجمعية، من ضمنها مشروع التبرع ببواقي الهلل، ومشروع الرعايات المستدامة مع شركاء حفظ النعمة في القطاع الخاص.

وتضم الجمعية 196 موظفاً وموظفة في المركز الرئيسي وجميع الفروع التابعة بالجمعية، يعملون كفريق واحد في الإدارة، والتثقيف، والتسويق، و التعبئة والتوزيع.