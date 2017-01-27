67 وظيفة إدارية وفنية في جامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين (رجال ونساء) عن طريق المسابقة من المرتبة الخامسة حى المرتبة العاشرة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مدير إدارة التوظيف (رجال – المرتبة 10)

– مهندس مدني مشرف (رجال – المرتبة 10)

– مستشار قانوني مساعد (رجال – المرتبة 9)

– أخصائي شؤون الموظفين (رجال – المرتبة 9)

– مهندس مدني (رجال – المرتبة 9)

– مدير مركز فني (رجال – المرتبة 9)

– محلل حسابات (رجال – المرتبة 9)

– مدير شعبة الرواتب والبدلات (رجال – المرتبة 9)

– أمين مكتبة (رجال – المرتبة 8)

– فني مختبر (أنسجة هيستلوجي) (نساء – المرتبة 8)

– محضر مختبر (انسجة هيستلوجي) (رجال – المرتبة 8)

– مهندس معماري (رجال – المرتبة 8)

– مهندس مدني (رجال – المرتبة 8)

– مترجم لغة إنجليزية (رجال – المرتبة 7)

– مشرف رياضي (رجال – المرتبة 7)

– أمين مستودع فني (رجال – المرتبة 7)

– مختبرات كيميائية (رجال – المرتبة 7)

– باحث إحصاء (رجال – المرتبة 7)

– باحث قضايا (رجال – المرتبة 7)

– فني مختبر (تشريح) (رجال – المرتبة 7)

– فني مختبر (تشريح) (نساء – المرتبة 7)

– محضر مختبر (أسنان) (رجال – المرتبة 7)

– باحث علمي مساعد فيزياء (نساء – المرتبة 6)

– باحث علمي مساعد أحياء (رجال – المرتبة 6)

– محضر مختبر (أسنان) (نساء – المرتبة 6)

– محضر معمل (شبكات) (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر صيدلة (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر كيمياء (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر كيمياء (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر (تقنية معمارية) (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر تشريح (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر كيمياء (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر فيزياء (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر تقنية معمارية (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر (تقنية ميكانيكية) (رجال – المرتبة 6)

– محضر مختبر فيزياء (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر تشريح اعضاء (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر علم امراض (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر تشريح (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر تقنية مدنية (رجال – المرتبة 6)

– فني تشغيل آلات الكترونية (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر قوى كهربائية (رجال – المرتبة 6)

– محضر معمل حاسب آلي (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر فيزياء (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر كيمياء (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر فيزياء (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر شبكات (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر دعم فني (رجال – المرتبة 6)

– امين مستودع فني صيدلة (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر فيزياء (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر فيزياء (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر أحياء (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر أحياء (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر استعاضات سيراميك (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر استعاضات سيراميك (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر استعاضات معادن (رجال – المرتبة 6)

– أمين مستودع فني أسنان (رجال – المرتبة 6)

– محضر معمل دعم فني (رجال – المرتبة 6)

– محضر معمل دعم فني (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر كيمياء (نساء – المرتبة 6)

– فني مختبر كيمياء (رجال – المرتبة 6)

– محضر مختبر علم وظائف أعضاء (رجال – المرتبة 6)

– محضر مختبر علم طفيليات (رجال – المرتبة 6)

– فني مختبر استعاضات معادن (نساء – المرتبة 6)

– ناسخ آلة بلغتين (رجال – المرتبة 5)

– ناسخ آلة بلغتين (رجال – المرتبة 5)

– ناسخ آلة بلغتين (رجال – المرتبة 5)

– ناسخ آلة بلغتين (رجال – المرتبة 5)

وأفادت بأن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الجامعة http://www.bu.edu.sa، حتى الخميس الموافق 1438/5/19هـ حسب المواعيد الموضحة في هذا الرابط