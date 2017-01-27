 67 وظيفة إدارية وفنية في جامعة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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67 وظيفة إدارية وفنية في جامعة الباحة

67 وظيفة إدارية وفنية في جامعة الباحة
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الباحة عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين (رجال ونساء) عن طريق المسابقة من المرتبة الخامسة حى المرتبة العاشرة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مدير إدارة التوظيف (رجال – المرتبة 10)
– مهندس مدني مشرف (رجال – المرتبة 10)
– مستشار قانوني مساعد (رجال – المرتبة 9)
– أخصائي شؤون الموظفين (رجال – المرتبة 9)
– مهندس مدني (رجال – المرتبة 9)
– مدير مركز فني (رجال – المرتبة 9)
– محلل حسابات (رجال – المرتبة 9)
– مدير شعبة الرواتب والبدلات (رجال – المرتبة 9)
– أمين مكتبة (رجال – المرتبة 8)
– فني مختبر (أنسجة هيستلوجي) (نساء – المرتبة 8)
– محضر مختبر (انسجة هيستلوجي) (رجال – المرتبة 8)
– مهندس معماري (رجال – المرتبة 8)
– مهندس مدني (رجال – المرتبة 8)
– مترجم لغة إنجليزية (رجال – المرتبة 7)
– مشرف رياضي (رجال – المرتبة 7)
– أمين مستودع فني (رجال – المرتبة 7)
– مختبرات كيميائية (رجال – المرتبة 7)
– باحث إحصاء (رجال – المرتبة 7)
– باحث قضايا (رجال – المرتبة 7)
– فني مختبر (تشريح) (رجال – المرتبة 7)
– فني مختبر (تشريح) (نساء – المرتبة 7)
– محضر مختبر (أسنان) (رجال – المرتبة 7)
– باحث علمي مساعد فيزياء (نساء – المرتبة 6)
– باحث علمي مساعد أحياء (رجال – المرتبة 6)
– محضر مختبر (أسنان) (نساء – المرتبة 6)
– محضر معمل (شبكات) (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر صيدلة (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر كيمياء (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر كيمياء (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر (تقنية معمارية) (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر تشريح (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر كيمياء (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر فيزياء (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر تقنية معمارية (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر (تقنية ميكانيكية) (رجال – المرتبة 6)
– محضر مختبر فيزياء (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر تشريح اعضاء (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر علم امراض (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر تشريح (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر تقنية مدنية (رجال – المرتبة 6)
– فني تشغيل آلات الكترونية (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر قوى كهربائية (رجال – المرتبة 6)
– محضر معمل حاسب آلي (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر فيزياء (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر كيمياء (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر فيزياء (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر شبكات (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر دعم فني (رجال – المرتبة 6)
– امين مستودع فني صيدلة (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر فيزياء (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر فيزياء (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر أحياء (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر أحياء (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر استعاضات سيراميك (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر استعاضات سيراميك (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر استعاضات معادن (رجال – المرتبة 6)
– أمين مستودع فني أسنان (رجال – المرتبة 6)
– محضر معمل دعم فني (رجال – المرتبة 6)
– محضر معمل دعم فني (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر كيمياء (نساء – المرتبة 6)
– فني مختبر كيمياء (رجال – المرتبة 6)
– محضر مختبر علم وظائف أعضاء (رجال – المرتبة 6)
– محضر مختبر علم طفيليات (رجال – المرتبة 6)
– فني مختبر استعاضات معادن (نساء – المرتبة 6)
– ناسخ آلة بلغتين (رجال – المرتبة 5)
– ناسخ آلة بلغتين (رجال – المرتبة 5)
– ناسخ آلة بلغتين (رجال – المرتبة 5)
– ناسخ آلة بلغتين (رجال – المرتبة 5)

وأفادت بأن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الجامعة http://www.bu.edu.sa، حتى الخميس الموافق 1438/5/19هـ حسب المواعيد الموضحة في هذا الرابط 

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