هذا ما قاله ولي العهد لبطل عملية خلية جدة في 140 ثانية

أجرى الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مكالمة هاتفية ببطل تصفية أوكار الخلية الإرهابية بمحافظة جدة عبدالهادي الأحمدي استغرقت 140 ثانية، أشاد خلالها به وبجهود زملائه من رجال الأمن.

وقال موجها حديثه لعبدالهادي وفقاً لـ “عكاظ”: “حيا الله البطل، بيض الله وجهك دين ودنيا، ووطننا يستاهل الشيء الكثير، والحمد لله أننا نخدم وطنا دينياً قبل كل شيء”.

وتابع: “نفتخر بكم وبكل زملائك الأبطال ونفتخر بك أنت بالذات، وموفقين بإذن الله وتوفيقه لخدمة الدين والوطن وأمنه الذي هو مسؤولية الجميع، والله يحرسكم ويطول في أعماركم”.

فيما رد الأحمدي على ولي العهد: “إن كل هذا النجاح الذي يتحقق على الأوكار الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن ومواطنيه من ثمرات غرسك الكريم واهتمامك في خدمة أمن هذا البلد الطاهر ونحن في خدمة الوطن والدين، وأرواحنا فداء لهذا الوطن الغالي، بفضل توجيهات خادم الحرمين، وولي العهد، وولي ولي العهد، ونحن على العهد وزملائي في خدمة الوطن والدين”.