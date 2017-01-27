 الانقلابيون فجّروا 299 مسجدا .. وحولوا 146 إلى ثكنات للقتل والتدمير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. “السهلاوي” يكشف سبب اختياره لحراسة مرمى النصر أمام القادسية الانقلابيون فجّروا 299 مسجدا .. وحولوا 146 إلى ثكنات للقتل والتدمير هذا ما قاله ولي العهد لبطل عملية خلية جدة في 140 ثانية “جدة” تغتسل بالأمطار 67 وظيفة إدارية وفنية في جامعة الباحة هل تعلم أن القلق قد يصيبك بالسرطان ؟! استقالات جماعية لكبار الموظفين في الخارجية الأمريكية بالصور.. ” الشام ” الثمرة الشتوية في وادي الدواسر جمعية إطعام تحافظ على أكثر من 2.4 مليون وجبة من الهدر خلال عام 2016 م بتوجيهات أمير جازان .. وكيل الامارة د.المقرن يكرم محافظ الدرب ورئيس مركز آل زيدان وعددا من الموظفين لجهودهم الأمنية مدني تبوك يخمد حريقاً في مركز تجاري بحي الصالحية عمل الرياض ينهي معاناة “7780” عاملاً بعد أن سهل لهم الانتقال لشركات أخرى أو المغادرة

الانقلابيون فجّروا 299 مسجدا .. وحولوا 146 إلى ثكنات للقتل والتدمير

الانقلابيون فجّروا 299 مسجدا .. وحولوا 146 إلى ثكنات للقتل والتدمير
المناطق - وكالات:

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية إن ميليشيا الحوثي والمخلوع فجرت أكثر من 299 مسجدا، فيما تعرضت 24 لأضرار بليغة، وحولت 146 مسجدا إلى ثكنات عسكرية للقتل والتدمير وتخزين السلاح.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في الرياض، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الإرشاد الديني والدعوي وبما يسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام والوسطية.

وثمن الدكتور عطية مواقف المملكة قيادة وحكومة وشعبا وعلماء، مع حكومة بلاده، مشيدا برعاية ودعم الأشقاء في المملكة لبرنامج “تواصل علماء اليمن”، والذي توج بإعداد “ميثاق العلماء” الذي تبنته الوزارة وسيتم تعميمه على مكاتب الأوقاف والمساجد بكل المحافظات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>