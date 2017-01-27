الانقلابيون فجّروا 299 مسجدا .. وحولوا 146 إلى ثكنات للقتل والتدمير

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية إن ميليشيا الحوثي والمخلوع فجرت أكثر من 299 مسجدا، فيما تعرضت 24 لأضرار بليغة، وحولت 146 مسجدا إلى ثكنات عسكرية للقتل والتدمير وتخزين السلاح.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في الرياض، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الإرشاد الديني والدعوي وبما يسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام والوسطية.

وثمن الدكتور عطية مواقف المملكة قيادة وحكومة وشعبا وعلماء، مع حكومة بلاده، مشيدا برعاية ودعم الأشقاء في المملكة لبرنامج “تواصل علماء اليمن”، والذي توج بإعداد “ميثاق العلماء” الذي تبنته الوزارة وسيتم تعميمه على مكاتب الأوقاف والمساجد بكل المحافظات.