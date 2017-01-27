 شاهد.. “السهلاوي” يكشف سبب اختياره لحراسة مرمى النصر أمام القادسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. “السهلاوي” يكشف سبب اختياره لحراسة مرمى النصر أمام القادسية

المناطق - الرياض

كشف لاعب النصر محمد السهلاوي، خلال مداخلة مع بتال القوس خلال برنامج في المرمى، عن سبب اختيار فريقه أن يكون حارس المرمى أثناء لقائه بالقادسية، مبينا أنها كانت مبادرة منه للفريق لتقديم شيء للفريق وإسعاد الجماهير.

وكان فريق القادسية حقق فوزاً على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر مساء أمس، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من دوري جميل للمحترفين، بكّر المهاجم محمد السهلاوي بإحراز الهدف الأول للنصر من تسديدة قوية عند الدقيقة الـ 13 من الشوط الأول.

وكان نفس اللاعب قد أضاع ضربة جزاء عند الدقيقة الـ 6 بعد أن نجح الحارس فيصل مسرحي من صدها، وأدرك البرازيلي بيسمارك فيريرا هدف التعادل للقادسية عند الدقيقة 34، وتمكن نواف الصبحي من إضافة الهدف الثاني للقادسية عند الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب حسن العمري من تسجيل الهدف الثالث للقادسية عند الدقيقة 50، وأحرز المدافع محمد عيد الهدف الثاني للنصر من ضربة رأسية عند الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم محمد السهلاوي في خانة حارس المرمى بعد خروج الحارس حسين شيعان مصاباً وإكمال النصر لتغييراته.

وبهذه النتيجة ارتفع القادسية برصيده من النقاط إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

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