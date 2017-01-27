 أم تعذّب طفلتها حرقاً حتى الموت في الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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أم تعذّب طفلتها حرقاً حتى الموت في الطائف

أم تعذّب طفلتها حرقاً حتى الموت في الطائف
المناطق - الرياض

تحقق شرطة محافظة الطائف في جريمة عنف أسري أودت بحياة فتاة وافدة (14 عاما)، بعد تأثرها بحروق في جسدها، في وقت تم ضبط الجانية وهي والدتها بمساعدة إحدى شقيقات القتيلة.

ووفقا لـ”عكاظ”، فإن الجهات الأمنية في الطائف تلقت بلاغا يفيد بدخول فتاة إلى مستشفى الأمير منصور بعد إسعافها وهي في حالة إغماء، ومن شدة الاعتداء الذي تعرض له جسدها فارقت الحياة، وقد تم تشكيل فريق أمني بمتابعة وتوجيهات من مدير شرطة الطائف العميد فهد العصيمي لبحث أسباب القضية والجناة في هذه الحادثة، تبين أن العنف الذي تعرضت له الفتاة صادر من والدتها من الجنسية اليمنية، وتعاونت معها في ذات الجريمة إحدى شقيقات القتيلة، من خلال الاعتداء الوحشي بالضرب وحرقها بسكب الماء الحار عليها.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط القاتلة وابنتها وما زالتا قيد التحقيق لمعرفة الأسباب، بعد أن تم أخذ الأقوال الأولية منهما، وأن الدافع لارتكاب هذا الجرم هو الانتقام.

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