تعرف على أول زعيم عربي يلتقي ترامب

من المقرر أن يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين المقبل، ليكون أول زعيم عربي يجري محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لما أكدته السفارة الأردنية في واشنطن.

وأضافت السفارة (في موقعها على تويتر) أن الملك عبدالله الثاني سيجتمع خلال الزيارة مع الإدارة الجديدة والكونجرس، لكنها لم تذكر ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين العاهل الأردني وترامب.

وأنهى العاهل الأردني بحسب وكالة رويترز زيارة لروسيا، وجه خلالها الرئيس فلاديمير بوتين الشكر للأردن على دعم عملية السلام السورية.

وتأتي زيارة عبدالله في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يتضمن فرض حظر مؤقت على دخول كل اللاجئين، ووقف التأشيرات لمواطني سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.

وتنبأ ملك الأردن، عبدالله الثاني، بتغييرات كبيرة ستشهدها المنطقة العربية والعالم خلال العام الجاري، لكنه تحدث عن “وجود دور عربي مهم، وعمل كثير أمام بلاده على المستوى الداخلي والخارجي”.

وأكد خلال اجتماعه برئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتب الدائم بالمجلسين أن “المنطقة في حالة حرب، وأن الشرق الأوسط يمر بأصعب المراحل”، وأن “ما يحدث في المنطقة ليس أزمة أردنية فقط بل أزمة إقليمية”.

وأشار الملك عبدالله الثاني فور عودته من زيارة خاصة قام بها إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها أعضاء من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى “وجود متغيرات كثيرة إقليمية ودولية في العام الجاري”.