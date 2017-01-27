 قيادة التحالف : اعتراض صاروخ أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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قيادة التحالف : اعتراض صاروخ أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه نجران

قيادة التحالف : اعتراض صاروخ أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه نجران
المناطق- واس

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صباح اليوم الجمعة 29 / 4 / 1438هـ صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران السعودية، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره في السماء بدون أي أضرار ولله الحمد.
وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ.

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