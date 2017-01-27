الذهب يتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 2017

هبط الذهب نحو 0.5 في المئة اليوم الجمعة ويتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية منذ بداية العام في الوقت الذي شجع فيه ارتفاع الدولار على مدى يومين بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد صعود المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقلصت العملة الأمريكية مكاسبها المبكرة لكنها تظل مرتفعة 0.2 في المئة مقابل سلة من العملات خلال الجلسة.

ودفع هذا الذهب للانخفاض من مستواه المرتفع البالغ 1219.59دولار للأوقية (الأونصة) الذي سجله الثلاثاء وليتجه صوب التخلي عن مكاسب امتدت أربعة أسابيع هابطا اثنين بالمئة في الأسبوع.

وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1184.11 دولار للأوقية (الأونصة) فيما انخفض المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير شباط 6.40 دولار إلى 1183.40 دولار للأوقية.

وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى إيه.بي.إن أمرو “شهدنا بداية جيدة للعام لكن فقدنا الزخم قرب مستوى 1220 دولارا… بوجه عام نحن في انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية”.

وزاد الدولار على مدى يومين في الوقت الذي عادت فيه الأسواق للتركيز على سياسات ترامب الداعمة للتجارة وفي ظل توقعات بأن العملة الأمريكية ستستفيد من زيادة الرسوم الجمركية على الحدود مما دفع الدولار للارتفاع من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء لكن دون أن يحقق تغيرا يذكر على مدى الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 في المئة إلى16.72 دولار للأوقية فيما تراجع البلاتين 0.6 في المئة إلى 967.30 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.3 في المئة إلى 719.10 دولار للأوقية بعدما بلغ أدنى مستوى منذ الرابع من يناير كانون الثاني عند 708.97 دولار للأوقية.

وخسر المعدن أكثر من ثمانية في المئة منذ بداية هذا الأسبوع مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ يناير كانون الثاني .2016