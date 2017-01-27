 صدام ناري بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس ملك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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صدام ناري بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس ملك

صدام ناري بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس ملك
المناطق_متابعات

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والتي أجريت قبل قليل في مدينة لاس روثاس الرياضية بمدريد، عن “نهائي مبكر” بين حامل اللقب، برشلونة، وغريمه أتلتيكو مدريد، في حين سيجمع نصف النهائي الآخر بين سيلتا فيجو، قاهر ريال مدريد، وألافيس.
وينتظر أن يزور برشلونة ملعب فيسنتي كالديرون في لقاء الذهاب المنتظر في الأول من فبراير/شباط، على أن يقام لقاء العودة بمعقله في كامب نو يوم 8 من نفس الشهر، والأمر مثله لسيلتا فيجو الذي سيقام لقاء الذهاب على ملعبه في بالايدوس بإقليم جاليثيا، على أن يقام لقاء العودة بأرض الفريق الباسكي.

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