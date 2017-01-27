 7 إصابات ووفاة يخلفها حادث صباح اليوم بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

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7 إصابات ووفاة يخلفها حادث صباح اليوم بالطائف

7 إصابات ووفاة يخلفها حادث صباح اليوم بالطائف
المناطق_عادل الزهراني

باشرت الفرق الاسعافية صباح اليوم حادث تصادم تعرضت له مركبة من نوع باص وخلف وراء الحادث عددا من الاصابات ووفاة .
وفي التفاصيل اوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الاحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي ان غرفة عمليات الهلال الاحمر تلقت عند الساعة السابعة ونصف صباحاً بلاغ مفاده ان حادث وقع على باص وبالموقع سبع اصابات وحالة وفاة وذلك قبل ظلم بخمسة كيلو متراً باتجاه الطائف .
وعند وصول الفرق الاسعافية اتضح الموقع به سبع اصابات وحالة وفاة وعلى الفور تم التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة الاسعافية لها ونقلها على السرعة باتجاه مستشفى ظلم العام ونقلت كذلك حالة الوفاة عن طريق النقل الغير اسعافي لمستشفى ظلم .

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