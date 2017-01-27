نيابة عن أمير منطقة الرياض محافظ الخرج يفتتح مهرجان اصول الأغنام بالخرج

قام سعادة محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع نيابة عن صاحب السمو الملكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بافتتاح مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج والذي تنظمه وزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلة بوكالة الوزارة للثروة الحيوانية – مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي الخميس ٢٨/ ٤/ ١٤٣٨ هـ بالخرج

بحضور وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتورحمد بن عبدالعزيز البطشان .

وقبيل حفل الافتتاح قام المحافظ بجولة في خيمة المعارض والتي احتوت على المعرض الرئيسي للمركز والذي يحتوي على الأجهزة القديمة المستخدمه في مشروع الخرج الزراعي سابقاً . واحتوى المعرض أيضاًعلى أركان لوكالة الوزارة للثروة الحيوانية والتي تهم المربي بشكل خاص ، وعلى أركان للجهات المشاركة .

وسبق فقرات الحفل الخطابي رحب الدكتور أحمد العُمري بالحضور للحفل الافتتاح ثم بداء فقرات الخطابي بتلاوة كريمة لآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها القارئ هود العُمري بعد ذلك تحدث مدير عام مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي الدكتور باسل بن محمد الهلالي عن المهرجان وأهدافه وعن الخدمات التي يقدمها المركز للمربين ثم تحدث وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان عن الرؤية الطموحة للوكالة وما تعني به في الفترة القادمة للمركز ، بعد ذلك بدأ عرض الأوبريت والذي كان بعنوان بذرة وثمرة والذي يحكي قصة شاب ترك المنطقة واغترب في الخارج وعندما رجع كان قد اشتاق لـ لبن أبيض زلال بعدما ملّ من القهوة السوداء وعرض الاوبريت قصة التحول من مشروع الخرج الزراعي إلى مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي إلى الرؤية الطموحة للمركز مثّل الأوبريت الفنان علي إبراهيم وتلى الأوبريت كلمة لمحافظ الخرج سجل فيها شكره ومشاركته ومباركته لهذا المهرجان وتم تكريم سعادة المحافظ ووكيل الوزارة لدعمهم لهذا المهرجان .

و يحظى المهرجان برعاية من شركة أراسكو و من شركة الخماسية و شركة نافع وبرعاية طبية من شركة أليفة وبرعاية من مياة بيرين .

كما يشارك بالمهرجان عدة جهات وجمعيات منها فرع الجمعية السعودية الطبية البيطرية بالرياض وبلدية محافظة الخرج وشركة ميلاد لخدمات الخيل ومجموعة سايتس وفريق شباب الخرج التطوعي وبتنظيم مجموعة النوادر الإعلامية .