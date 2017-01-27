فن «النحت على الحجر» تستعيد هويتها في « مهرجان تبوك »

استعادت حرفة ”النحت على الحجر” هويتها في مهرجان الحرف والصناعات اليدوية بمنطقة تبوك في عامه الثاني، على الرغم من أنها المرة الأولى التي تقتحم فيها هذه الحرفة القديمة مهرجان تبوك ، حيث بدأ الإقبال عليها بكثرة من قبل الزوار ، العم جبران بن سالم استوقف الكثير من زوار مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني لعام 1438 بمنطقة تبوك والذي تنظمه مؤسسة وسام البادية.

يقول العم ” جبران” إن حرفة النحت على الحجر اكتسبت تعريفاً واطلاعاً رائعاً وواسعاً في مهرجان تبوك ، منوهاً بأنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض تلك الحرفة في هذا المهرجان، مشيراً إلى أن ثقافة حرفة النحت على الحجر ما زالت ضعيفة حتى الآن في السعودية، بسبب عدم الدعاية لها بشكل كاف من خلال المهرجانات، إضافة إلى الضعف الكبير في التدريب عليها وتعلمها. لافتاً إلى أن بداية إجراء النحت يكون برسم الشكل المراد القيام بنحته، وذلك عن طريق تحديده بالقلم الرصاص، ثم الشروع في العمل. وأضاف ” العم جبران” إنه هاو لهذه الحرفة منذ صغره وحتى الان ، وتعد مشاركة (ابن سالم) الأولى في منطقة تبوك حيث سبق له المشاركة بعدة مهرجانات محلية مارس خلالها النحت أمام مرأى الزوار وقال “لجوالكم” إنه يجد اهتماماً من قبل زواد المهرجان لمتابعة عمله وكيف يمكن تحويل الحجر إلى أواني يمكن الأستفادة منها.

مؤكداً بأن الاقبال كبير على اقتناء الأواني الحجرية التي تتميز باحتفاظها بالحرارة وإضافة نكهة خاصة للأطعمة.

مشيراً بأنه على استعداد تام لتعليم الراغبين في احتراف هذه الصنعة والتي التحق بها منذ 35 عاماً.

وأوضح منظم المهرجان أ، عبدالله الزهراني ، أن المهرجان يسهم في تعزيز الحراك التجاري والسياحي بمنطقة تبوك.

ودعا “الزهراني”أهالي منطقة تبوك وزوارها للحضور والمشاركة للسحب على الهدايا والجوائز التي ستقدم خلال فترة المهرجان